LOU-USAP : les lyonnais se relancent fâce à la lanterne rouge et s’offrent un succès référence au Matmut Stadium

Le Matmut Stadium de Gerland a retrouvé des sourires. Après deux défaites à Pau et Bordeaux, Lyon devait réagir face à la lanterne rouge. Mission accomplie avec un large succès 44-19, ponctué de cinq essais et du bonus offensif, malgré l’absence de Couilloud.

Une performance qui permet aux hommes de Karim Ghezal de signer leur meilleur départ en Top 14 depuis leur retour dans l’élite.

Une première période accrochée

Perpignan ouvre le score dès la 2e minute sur une pénalité de Tedder (0-3), profitant d’un début de match brouillon côté lyonnais. Berdeu égalise (12e), avant que Cassang ne trouve la faille après une percée de la charnière (19e, 10-3).

L’USAP reste néanmoins dans le coup grâce à sa mêlée dominante et deux pénalités supplémentaires (33e, 35e). Berdeu redonne de l’air (37e) et le LOU vire en tête à la pause (13-9), sans réellement se détacher.Au retour des vestiaires, Lyon hausse le ton. Berdeu claque un drop plein d’autorité (42e, 16-9), mais Oviedo relance les Catalans en bord de touche (47e, 16-14).

La réaction est immédiate : Cassang sert Wainiqolo qui file entre les poteaux (51e, 23-14). Perpignan s’accroche encore avec un essai de Le Corvec (54e, 23-19), tandis que Berdeu écope d’un carton jaune.

Réduit à 14, le LOU ne tremble pas. Moukoro résiste à deux plaquages pour aplatir (59e, 30-19). Puis Maraku, après une mêlée enfin maîtrisée, creuse l’écart (71e, 37-19). En fin de match, Wainiqolo intercepte et s’envole pour son doublé (76e), transformé par Berdeu pour sceller le score (44-19).

Avec cinq essais inscrits (Cassang, Wainiqolo x2, Moukoro, Maraku) et un Berdeu omniprésent (2 pénalités, 5 transformations, 1 drop), Lyon décroche logiquement le bonus offensif. Clinique dans les zones de vérité et solide en défense, le LOU confirme sa force à domicile : trois victoires en trois réceptions cette saison, toujours avec au moins quatre essais marqués.

Devant plus de 15 000 spectateurs, Karim Ghezal et ses joueurs ont retrouvé le bon rythme. Place désormais à la confirmation. Perpignan, toujours sans victoire après six journées, reste scotché à la dernière place.v