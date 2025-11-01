Lou en direct

A Toulon, le LOU Rugby continue de couler (54-21)

Toulon a rendu le plus beau des hommages à André Herrero. Et c'est le LOU Rugby qui en a fait les frais. Ce samedi après-midi, à l'occasion de la 9e journée de Top 14, Lyon a été balayé au stade Mayol (54-21).

Il y a des jours avec, et des jours sans. Pour le LOU Rugby, les matchs à l'extérieur riment souvent avec "sans", et même avec "valise".

La rencontre de ce samedi à Toulon n'a pas dérogé à la règle, les hommes de Karim Ghezal ne savent toujours pas voyager cette saison, avec un seul succès à l'extérieur

Le LOU a ainsi encaissé deux essais de pénalité et six essais (Dany Priso à la 6e, Brian Alainu'uese à la 24e, Teddy Baubigny à la 38e, Setariki Tuicuvu à la 51e, Charles Ollivon à la 61e et Mathis Ferté à la 72e), et n'a répliqué qu'à deux reprises (Jiuta Wainiqolo à la 69e et Ethan Dumortier à la 74e).

Encore une prestation ratée des Rouge et Noir, trop indisciplinés et qui coulent à pic dans la rade de Toulon.
C'est déjà la troisième défaite d'affilée pour le LOU Rugby, déjà surpris à domicile samedi dernier par La Rochelle.

La trêve internationale permettra-t-elle aux Lyonnais de recharger les batteries et trouver les solutions nécessaires pour battre Clermont au Matmut Stadium de Gerland le 22 novembre prochain ?

yams 123 le 01/11/2025 à 17:12

le nouveau président à vendu du reve en disant qu'il visait le top 6, le staff doit revoir ses positions . nous avons un manque évident de tout.la déclaration de camille chat après le match veut tout cuire.

Free Lyon le 01/11/2025 à 11:03

Le RCT va vouloir rendre hommage à Herrero, le LOU va charger epais

alors là le 01/11/2025 à 08:58

Contre Toulon la relance sera difficile !

sa le 01/11/2025 à 08:12

Le LOU va mettre 30 points à Toulon

