A Toulon, le LOU Rugby continue de couler (54-21)

Il y a des jours avec, et des jours sans. Pour le LOU Rugby, les matchs à l'extérieur riment souvent avec "sans", et même avec "valise".

La rencontre de ce samedi à Toulon n'a pas dérogé à la règle, les hommes de Karim Ghezal ne savent toujours pas voyager cette saison, avec un seul succès à l'extérieur

Le LOU a ainsi encaissé deux essais de pénalité et six essais (Dany Priso à la 6e, Brian Alainu'uese à la 24e, Teddy Baubigny à la 38e, Setariki Tuicuvu à la 51e, Charles Ollivon à la 61e et Mathis Ferté à la 72e), et n'a répliqué qu'à deux reprises (Jiuta Wainiqolo à la 69e et Ethan Dumortier à la 74e).

Encore une prestation ratée des Rouge et Noir, trop indisciplinés et qui coulent à pic dans la rade de Toulon.

C'est déjà la troisième défaite d'affilée pour le LOU Rugby, déjà surpris à domicile samedi dernier par La Rochelle.

La trêve internationale permettra-t-elle aux Lyonnais de recharger les batteries et trouver les solutions nécessaires pour battre Clermont au Matmut Stadium de Gerland le 22 novembre prochain ?