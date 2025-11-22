Lou Rugby-Clermont : un derby déjà décisif pour les Lyonnais ?

Le LOU Rugby n’a plus vraiment le choix. Ce samedi à 14h30, les Lyonnais reçoivent Clermont pour la 10e journée de championnat avec l’obligation de mettre fin à une série de trois défaites consécutives. Douzièmes du championnat, ils voient le Top 8 s’éloigner peu à peu. En face, Clermont arrive avec plus de confiance. Une huitième place en Top 14 et deuxième meilleure attaque du championnat, le club auvergnat se présente avec de solides ambitions offensives.

"Bien sûr, du point de vue de l'équipe, contre Clermont on sait très bien la qualité qu’ils ont devant. C’est une très grosse équipe. On sait très bien de quelle manière ils vont venir jouer samedi. L’année dernière, on avait joué le même match à la même période et on avait perdu. Ils vont venir avec la même ambition, donc on est prévenu et c’est à nous de répondre à ça", a déclaré Martin Meliande.

Il faut réagir immédiatement pour ne pas sombrer au classement. "Ici, on joue ce match pour gagner, pour repartir de l'avant et mettre une bonne dynamique pour continuer la saison. C’est sûr qu’on a hâte de mettre un terme à ces trois défaites de la meilleure des manières", a annoncé Dylan Cretin.

"C’est clair qu’on sait qu’il y a déjà un bon combat devant qui nous attend. C’est là-dessus qu’ils vont construire leur match et qu’ils arrivent à marquer beaucoup de points. Ralentir leur jeu devant pour permettre à leurs trois-quarts de moins bien fonctionner, c’est la stratégie", a continué le joueur. Malgré la mauvaise dynamique, rien n’est figé pour le troisième-ligne : "Le championnat est fait pour être ultra compétitif, et pour l’instant on est en bas mais ça peut aller très vite".

C'est aussi l'avis de Karim Ghezal, l'entraineur : "Sur trois semaines, tout a basculé. Le Top 14 revient avec deux matchs très importants. On connaît le contexte, on a un match à aller chercher en termes de résultat. On construit du contenu et les bons ingrédients".

"C’est une équipe très forte. Nous avons été capables de le faire contre le Racing. Il faudra être constants sur 80 minutes. C’est un double affrontement qui arrive au même moment de la saison. Il faut franchir un palier. On va chercher quelque chose, à la fois en termes de résultats et de contenu", a conclu le coach.

Pour le LOU, ce rendez-vous ressemble déjà à un premier tournant de la saison.