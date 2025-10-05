UBB-LOU : Lyon a vendangé en Gironde (32-20)

Les hommes de Karim Ghezal étaient cueillis à froid par l'essai de Maxime Lamothe dès la 3e minute de jeu. Le LOU subissait les assauts adverses et Nicolas Depoortere y allait de son essai à la 8e minute, puis Louis Bielle-Biarrey à la 18e minute.

A peine 20 minutes de jeu et Bordeaux-Bègles menait déjà 17-0…

Sonnés mais pas KO, les Lyonnais réduisaient l'écart par Esteban Gonzalez, auteur d'un essai à la 25e. A la mi-temps, il y avait 17-13.

Et Lyon prenait même l'avantage à la 55e, à nouveau grâce à un essai de Gonzalez, transformé par Paddy Jackson (17-20).

GONZALEZ VOIT DOUBLE 🔥



Mais l'UBB avait de la ressource. Après une pénalité de Matthieu Jalibert à la 66e, Salesi Rayasi et Louis Bielle-Biarrey inscrivaient deux nouveaux essais pour offrir la victoire aux locaux, avec le bonus offensif (32-20).

Deuxième défaite d'affilée pour des Rouge et Noir pourtant bien partis dans ce championnat de Top 14. Samedi prochain, il faudra relever la tête à domicile face à Perpignan.