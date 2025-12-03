Ce mercredi, le LOU Rugby annonce que le contrat de naming avec l'assureur a été prolongé. Débuté en 2016, il se poursuivra donc au moins jusqu'en 2031.

A l'occasion de ce renouvellement, la Matmut a concocté un logo pour le stade, qui sera intégré à l'enceinte du 7e arrondissement de Lyon à compter de janvier prochain.

La Matmut collabore également avec les équipes féminines du LOU Rugby.

"Nous sommes très fiers au LOU Rugby de compter sur le soutien d’un partenaire référent dans le monde du sport tel que la Matmut. Ce renouvellement d’accompagnement, tant sur l’équipe masculine et les équipes féminines que sur le naming du stade, reflète la transversalité et la stabilité chères au club. Il marque également l’importance du Matmut Stadium comme place forte du sport dans le territoire lyonnais et oeuvre à son développement. Il est certain que grâce à la Matmut nous allons aller plus loin sur les questions d’inclusion et de durabilité essentielles au monde du sport de demain", précise Marc-Antoine Ginon, Président du LOU Rugby, dans un communiqué.

Pour Nicolas Gomart, directeur général du Groupe Matmut, "ce renouvellement jusqu’en 2031 témoigne de la solidité de notre relation avec le LOU Rugby et de notre volonté de construire, avec le club et le Matmut Stadium, un sport plus inclusif, plus solidaire et plus durable. Nous sommes fiers de poursuivre cette aventure au coeur d’un territoire qui nous est cher".