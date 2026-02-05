Le centre de formation du LOU Rugby sur le podium du TOP 14

L’académie du LOU arrive à la deuxième place du TOP 14, avec une note de 4 sur 5 pour la saison 2024-2025.

La Ligue Nationale de Rugby et la FFR ont établi un nouveau protocole d’évaluation de la formation des clubs professionnels, en prenant en compte la préformation dans les structures associatives et l’accompagnement à l’après-carrière des joueurs professionnels, tout en conservant l’évaluation des centres de formation.

Le pôle féminin est également considéré pour la formation des joueuses de 15 à 18 ans.

Le LOU Rugby figure en haut du classement pour l’ensemble des critères évalués.

"Grâce à la qualité de l’encadrement et l’accompagnement personnalisé à 360°, le travail mené sur la pré-formation est aujourd’hui récompensé", note le club.

Une "immense fierté" pour Marc-Antoine Ginon, le président du LOU Rugby.