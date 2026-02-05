Culture

Feu! Chatterton, la scène comme brasier à la LDLC Arena

DR Fifou

Chez Feu! Chatterton, la scène n’est pas un décor : c’est une zone de combustion.

Depuis ses débuts, Feu! Chatterton s’est distingué par un rapport singulier au verbe. Les textes d’Arthur Teboul, dits plus que chantés, convoquent une langue ample, poétique, parfois incantatoire, qui trouve sur scène une intensité rarement égalée (Lire la suite sur Lyon Poche)

Tags :

LDLC Arena

