Villeurbanne : une maison criblée de balles en pleine nuit, une habitante blessée

Les faits se sont déroulés vers 2h15 dans la nuit du 4 au 5 février, rue des Coquelicots, dans le quartier Saint-Jean. Deux individus cagoulés, sur une trottinette, ont tiré à plusieurs reprises en direction de la façade d’un pavillon.

Une trentaine d'impacts ont été relevés sur le bâtiment précise le Progrès. Ces derniers étaient armés d'une arme automatique. L’habitation était occupée au moment des tirs. Une fenêtre a été brisée sous l’effet des projectiles. Une femme a ainsi été légèrement blessée par des éclats de verre.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises des faits et d’identifier les auteurs.

Des faits "très graves"

Dans un communiqué diffusé ce jeudi, le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael a réagi. "conscient de l’émoi et de l’inquiétude provoqués par cet événement, j’adresse tout mon soutien aux habitantes et habitants du quartier." L'édile indique avoir échangé avec les services de l’État. "Je me suis entretenu avec le préfet délégué à la sécurité, qui m’a assuré du déploiement de forces de police dans le secteur concerné."

Ce dernier souligne également la gravité de l’attaque. "Ces faits sont très graves et ils doivent être traités avec la plus grande fermeté."Il replace également ces violences dans un contexte plus large. "Ils s’inscrivent dans un contexte préoccupant, marqué par plusieurs épisodes récents de tirs d’intimidation dans l’agglomération."

Enfin, Cédric Van Styvendael appelle à une mobilisation durable. "Plus que jamais, l’Etat doit rester mobilisé à nos côtés, pour lutter contre ces phénomènes d’une extrême violence qui visent à déstabiliser nos territoires."