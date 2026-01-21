Faits Divers

Deux agressions simultanées à Villeurbanne : un blessé à la barre de fer, un autre poignardé - LyonMag

La soirée de lundi 19 janvier a été marquée par deux agressions violentes, survenues presque simultanément à Villeurbanne, dans des secteurs différents de la commune.

Aux alentours de 22 heures, des témoins découvrent un jeune homme allongé au sol, rue du Dr Fleury-Pierre-Papillon. Âgé de 20 ans, il indique aux secours avoir été pris à partie par quatre individus vêtus de noir. Selon ses déclarations, il aurait été frappé à l’arrière du crâne à l’aide de barres de fer. Né en Espagne, la victime ne disposerait pas de domicile connu dans la Métropole de Lyon, précise Le Progrès. Les pompiers sont rapidement intervenus pour lui porter assistance. Une enquête a été ouverte afin d’établir précisément les circonstances des faits et d’identifier les agresseurs.

Presque au même moment, à quelques centaines de mètres de là, une seconde agression est signalée dans le secteur de la rue Clément-Michut. Un étudiant de 20 ans est menacé devant son immeuble par un individu armé d’un couteau, qui lui réclame son téléphone portable. Face à son refus, l’agresseur l’aurait contraint à descendre dans le sous-sol de la résidence.

La victime aurait alors reçu plusieurs coups de couteau au bras, permettant au suspect de s’emparer du téléphone avant de prendre la fuite. L’étudiant blessé a été pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé. Là encore, une enquête est en cours pour retrouver l’auteur des faits.

4 commentaires
arko le 21/01/2026 à 11:20

les ecolos et la gauche font tout pour la sécurité mensonge ils ne font rien que du blabla viré moi tout ça aux élections

Pour une ville apaisée le 21/01/2026 à 10:32

Continuez à voter pour la gauche. Villeurbanne est le parfait exemple..

ça va de mieux en mieux le 21/01/2026 à 10:28

Décidemment à Villeurbanne la délinquance se porte bien ; on atteint des sommets !

Chris6969699 le 21/01/2026 à 10:01

Villeurbanne fait vraiment partie d'une métropole apaisée...

