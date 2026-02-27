Villeurbanne : après des tirs et le confinement d’une école, l’État promet une mobilisation "durable"

Vers 16h30, quatre à cinq détonations ont été signalées rue Léon-Blum, à proximité immédiate de l’école Immaculée Conception. Selon les premiers éléments, aucune victime n’a été recensée malgré l’émoi provoqué parmi les habitants.Rapidement, un important dispositif policier a été déployé.

Des équipages de la compagnie départementale d’intervention (CDI) ainsi que des CRS ont sécurisé le secteur afin de procéder aux constatations. Au moment des tirs, les élèves de l’établissement scolaire voisin ont été confinés par mesure de sécurité.Un quartier sous surveillance renforcée tout le week-end La préfecture assure faire du secteur un point de vigilance prioritaire.

Face à la situation, le préfet délégué à la sécurité, Antoine Guérin, s’est déplacé sur place."Ce soir, il y aura une mobilisation très forte des services de police. Il y aura des CRS qui vont être engagés ou encore la CDI. Il y aura une présence policière constante pendant tout le week-end. Ce quartier de Grandclément est pour nous un secteur prioritaire. Donc cette mobilisation n’intervient pas seulement suite à ces récents événements, elle va être profonde et durable.

Il poursuit : "Elle fait l’objet d’un travail de partenariat avec les services de la mairie, avec l’engagement de la police municipale.

Le représentant de l’État indique également que les autorités comprennent "l’émoi de la population" et assurent maintenir une présence visible sur le terrain.

Des tirs possiblement liés au trafic de stupéfiants

Interrogé sur le contexte local, Antoine Guérin a reconnu l’existence de trafics dans le quartier :"Oui, il y a, on le sait, dans ce quartier des trafics de stupéfiants. Il y a eu des tirs. Ces tirs ne sont pas acceptables. C’est pour ça que, dans cette période particulière, j’ai tenu à me déplacer sur place, sur instruction de la préfète de région, aux côtés de monsieur le maire, avec les services de police. Et on est aussi là pour dire que nous sommes mobilisés. J’ai également échangé avec le collectif des habitants de ce quartier, parce que nous sommes évidemment déterminés pour rétablir la sécurité ici."

Il précise : "La détermination est très importante, elle est totale, pour que nous puissions éradiquer les trafics de stupéfiants."

Le préfet délégué insiste sur une action appelée à durer : "comme nous l’avons fait pas très loin d’ici, dans le quartier du Tonkin, nous faisons de ce secteur un secteur de mobilisation prioritaire et nous sommes déterminer à engager durablement les forces de police, à travailler conjointement avec les services de la mairie pour rétablir totalement la sécurité dans ce quartrier."

Une succession récente de fusillades

Ces nouveaux tirs interviennent dans un climat sécuritaire déjà tendu. Dans la nuit du 26 au 27 février, plusieurs coups de feu avaient visé deux restaurants à l’angle des rues Antoine-Charial et Turbil, dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon. Les auteurs présumés avaient pris la fuite à trottinette en direction de Villeurbanne.

Parallèlement, une vidéo attribuée à la "Jefe Mafia" circule depuis ce vendredi sur les réseaux sociaux, montrant des images de tirs revendiqués contre un établissement proche de la Part-Dieu. Aucun lien n’est toutefois établi à ce stade entre ces différents faits. Une enquête devra désormais déterminer les circonstances précises et les motivations des tirs survenus vendredi après-midi à Grandclément.