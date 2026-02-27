Féminicide près de Lyon : une mère de famille poignardée à mort de onze coups de couteau à Chavanoz, le mari incarcéré à Corbas

Une femme de 46 ans a été tuée dans son logement du quartier Moulin Villette, à Chavanoz, petite commune située tout proche de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry.

L’autopsie a mis en évidence onze coups de couteau, dont une blessure particulièrement profonde au thorax, atteignant plusieurs organes vitaux.

Les constatations médico-légales révèlent également des plaies aux mains, signe d’une tentative de défense, ainsi que de graves atteintes au visage et à la tête. L’arme utilisée serait une lame de 23 cm.

L’alerte a été donnée mardi 24 février en début de soirée par une proche voisine, inquiète de ne pas voir la victime récupérer son fils de 8 ans à la sortie de l’école et de rester sans réponse malgré ses appels. Les secours, intervenus vers 18h, ont découvert le corps sans vie dans l’appartement familial.

Les enquêteurs ont vite suspecté le compagnon, introuvable après les faits. La victime avait annoncé le jour même vouloir le quitter et s’installer ailleurs avec son fils, dans un contexte de tensions au sein du couple, sans antécédents judiciaires signalés.

Le suspect a été rapidement recherché puis repéré grâce aux caméras et à son téléphone, avant d’être interpellé vers 22h 50 près de la gare de Grenoble, avec des traces de sang sur ses vêtements. Âgé de 49 ans, sans antécédents judiciaires, il a été placé en garde à vue, mis en examen pour meurtre sur conjoint et incarcéré à Corbas.