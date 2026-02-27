Lyon : deux restaurants criblés de balles en pleine nuit près de la Part-Dieu

Aux alentours de 0h40, dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 février 2026, de nombreux tirs ont visé deux établissements de restauration situés à l’angle des rues Antoine-Charial et Turbil, dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon, non loin de l’église du Sacré-Cœur et du quartier de la Part-Dieu.

Les façades des restaurants Le Valentinoo et Chez Sahbi, distants de quelques mètres seulement, ont été criblées d’impacts, rapporte Actu.fr. Selon les premiers éléments, le ou les tireurs auraient utilisé un fusil d’assaut de type Kalachnikov.

Au moins une quinzaine de coups de feu auraient été tirés en direction des devantures. Au moins un suspect serait arrivé à trottinette électrique avant d’ouvrir le feu. Il aurait ensuite pris la fuite, toujours à trottinette, en direction du secteur des Maisons-Neuves, à Villeurbanne, avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Malgré l’ampleur des dégâts matériels, aucun blessé n’est à déplorer. Une enquête a été ouverte afin d’identifier et d’interpeller le ou les auteurs. Des opérations de relevés techniques étaient toujours en cours devant les établissements ce vendredi matin.