Lyon : deux restaurants criblés de balles en pleine nuit près de la Part-Dieu

Une quinzaine de détonations ont réveillé les riverains du 3ᵉ arrondissement.

Aux alentours de 0h40, dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 février 2026, de nombreux tirs ont visé deux établissements de restauration situés à l’angle des rues Antoine-Charial et Turbil, dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon, non loin de l’église du Sacré-Cœur et du quartier de la Part-Dieu. 

Les façades des restaurants Le Valentinoo et Chez Sahbi, distants de quelques mètres seulement, ont été criblées d’impacts, rapporte Actu.fr. Selon les premiers éléments, le ou les tireurs auraient utilisé un fusil d’assaut de type Kalachnikov. 

Au moins une quinzaine de coups de feu auraient été tirés en direction des devantures. Au moins un suspect serait arrivé à trottinette électrique avant d’ouvrir le feu. Il aurait ensuite pris la fuite, toujours à trottinette, en direction du secteur des Maisons-Neuves, à Villeurbanne, avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Malgré l’ampleur des dégâts matériels, aucun blessé n’est à déplorer. Une enquête a été ouverte afin d’identifier et d’interpeller le ou les auteurs. Des opérations de relevés techniques étaient toujours en cours devant les établissements ce vendredi matin.

La raison le 27/02/2026 à 12:16

Pourquoi la police Arrive toujours a la fin de films
1 il coupe la radio
2 peur d Aller rejoindre Johnny
3 des trotinettes Trop rapide
4 pas de police la nuit a Lyon

Petite Ortie le 27/02/2026 à 12:12

Un règlement de compte entre' "frérots".
Il suffit d'une recherche Google pour constater à quel type de restaurant on a à faire...

Anti SUV le 27/02/2026 à 12:04

"Au moins un suspect serait arrivé à trottinette électrique"... bravo à ce jeune homme pour sa conscience écologiste!

tout a fait le 27/02/2026 à 11:56
Jeanlaville a écrit le 27/02/2026 à 11h47

Lyon est une ville géniale il y a même des pistes cyclables

la grande apaisitude dégenrée

Chris6969699 le 27/02/2026 à 11:56
Ex Précisions a écrit le 27/02/2026 à 11h52

Le bilan des pastèques sur l'insécurité n'est plus à prouver ;-)

Mais non, vous ne comprenez pas : Métropole apaisée...

Ex Précisions le 27/02/2026 à 11:52

Le bilan des pastèques sur l'insécurité n'est plus à prouver ;-)

Jeanlaville le 27/02/2026 à 11:47

Lyon est une ville géniale il y a même des pistes cyclables

Pas d’inquiétude le 27/02/2026 à 11:43

Aucune inquiétude, il y avait une caméra de videosurveillance à moins de 500m et M Doucet promet qu’il y en aura une autre l’an prochain.
A part ca, les vols et effractions ont doublé en 1 an, mais tout est ok pour Grégory

