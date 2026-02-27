Sophie Cruz : "Il y a des fusillades quasiment toutes les semaines à Villeurbanne"

Candidate LR-Coeur Lyonnais pour les municipales à Villeurbanne, Sophie Cruz a "décidé de relever le challenge. Au début, il n'y avait pas d'objectif municipal, c'était vraiment recréer une équipe". Et quel challenge, tant Villeurbanne est une ville ancrée à gauche depuis des décennies.

Mais pour ce scrutin, trois listes de gauche s'affrontent dès le premier tour, avec un possible éparpillement des voix : "C'est certain que c'est une opportunité pour nous. Nous avons fait le rassemblement. Eux s'inscrivent dans la division. Je les laisse s'opposer. Nous, on propose un programme et un projet pour Villeurbanne et je laisse les électeurs faire faire leur choix", poursuit la conseillère régionale.

Sophie Cruz critique notamment les travaux à Villeurbanne, "similaires à ceux qui ont pu être faits à Lyon".

"Il y a des fusillades aujourd'hui, quasiment toutes les semaines à Villeurbanne. Il y a un nouveau quartier sur lequel les choses se sont accélérées, c'est Grandclément.

Moi, je veux que ces policiers soient présents sur l'ensemble de la ville pour lutter à la fois contre le narcotrafic et aussi contre toutes les incivilités, puisque là, c'est les délits et crimes ont augmenté", poursuit-elle.

Le stationnement est également dans son viseur : "Tout est payant à Villeurbanne. Nous, on veut réintroduire des zones bleues, notamment autour des commerces, pour que les gens puissent venir faire leurs courses à Villeurbanne".

