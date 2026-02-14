À Lyon, le tram T6 change tout dans l’Est : voici ce que le prolongement va vraiment transformer

C’est l’un des chantiers majeurs du réseau TCL ces dernières années. À compter de ce samedi 14 février, la ligne de tramway T6 reliera Debourg à La Doua – Gaston-Berger, à Villeurbanne. Le voyage inaugural est prévu à 10h30 depuis la station Kimmerling-Genêts.

Ce prolongement marque l’aboutissement d’un projet lancé il y a sept ans. "Le prolongement entre les stations Hôpitaux Est – Pinel et La Doua – Gaston-Berger marque la fin de sept ans d’un projet qui a fait l’objet d’une longue phase d’études, de deux concertations et d’une enquête publique, suivie de trois ans de travaux", explique Axel Sabouret, chef de projet T6 au Sytral.

Avec 5,6 kilomètres de voies supplémentaires et dix stations créées, cette nouvelle section permet de relier les Hôpitaux Est à la Doua en une vingtaine de minutes. À horizon 2030, 55 000 voyageurs quotidiens sont attendus.

Première ligne de tramway de rocade à travers l’Est lyonnais, le T6 dessert plusieurs secteurs stratégiques : le pôle hospitalier Lyon-Est, les quartiers Grandclément, Ferrandière–Maisons Neuves et Gratte-Ciel à Villeurbanne, ainsi que le campus universitaire de La Doua.

🎉 Votre ligne de tramway T6 prolongée jusqu’à la Doua-Gaston Berger dès le 14/02

🚇 Connexions renforcées avec les lignes structurantes du réseau TCL

🚊 Meilleure desserte de plusieurs quartiers emblématiques de Villeurbanne

👉 Toutes les infos : https://t.co/0TnJjQxso3 pic.twitter.com/lmxCDY7M06 — TCL (@TCL_SYTRAL) February 2, 2026

La ligne est également interconnectée avec plusieurs lignes de métro et de tramway du réseau TCL, et à terme avec le futur tramway T9 et la ligne de bus TB12 entre Part-Dieu et Sept Chemins.

Le tracé a dû s’adapter à un environnement urbain dense. "Ce tramway s’insère dans un environnement urbain contraint, avec des rues parfois étroites. Nous avions notamment l’enjeu de limiter les expropriations foncières mais également de préserver autant que possible la vie des riverains et des commerçants pendant les travaux", précise Axel Sabouret.

Des espaces publics réaménagés

Le prolongement du T6 ne se limite pas aux rails. Les abords des stations ont été repensés afin de sécuriser les déplacements.

Autour des stations Hôtel de Ville – TNP et Gratte-Ciel, une aire partagée permettra aux piétons de circuler en sécurité, tandis que les cyclistes devront mettre pied à terre. Le secteur est désormais sans voiture, sauf pour les riverains et les livraisons.

Près de la station Verlaine–Tolstoï, une zone de rencontre limitée à 20 km/h et une voie verte dédiée aux piétons et vélos ont été aménagées.

Dès samedi, les premiers voyageurs pourront emprunter cette nouvelle rocade, pensée pour faciliter les déplacements est-ouest sans transiter par le centre-ville.