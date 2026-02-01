Judiciaire

Une employée injustement licenciée pour son voile ? Une association bien connue doit rendre des comptes à la justice lyonnaise

C’est une affaire sensible qui s’est invitée ce vendredi devant les Prud’hommes de Lyon.

Ce vendredi 30 janvier, le conseil de prud’hommes de Lyon examinait le litige opposant Madame Séverine P., ex-salariée de Forum réfugiés, à son ancien employeur. La requérante, ancienne chargée d’accueil au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Villeurbanne, conteste son licenciement prononcé en février 2024.

Madame Séverine P. était défendue à l’audience par Me Tammouz Al Douri. Selon ce dernier, sa cliente a été "injustement licenciée de l'association Forum réfugiés à Villeurbanne parce qu'elle portait le voile."

Mme P. avait été recrutée en septembre 2021 alors qu’elle portait déjà le voile. Elle est ensuite embauchée en CDI en février 2022. Quelques mois plus tard, "en juillet 2022, la direction de l'association a soudainement décidé d'initier une modification de son règlement intérieur pour y inclure une clause de neutralité, notamment religieuse", clause qui sera "mise en œuvre en octobre 2023". 

Toujours selon l'avocat, la direction aurait proposé à Mme P. un reclassement "à un poste de comptabilité, derrière un bureau à l'abri des regards". Un poste que l’intéressée aurait refusé car "n'ayant rien à voir ni avec ses compétences ni avec ses objectifs professionnels." Elle est finalement licenciée en février 2024, après avoir, selon son conseil, "tenté sans succès de raisonner sa direction à l’amiable, arguments juridiques à l’appui."

Un "licenciement discriminatoire"

Tammouz Al Douri estime que "la précipitation de la Direction à modifier le règlement intérieur quelques mois après le recrutement d'une salariée portant le voile à l'accueil démontre les véritables intentions de la Direction : écarter Mme P. et son foulard." Il juge également "étonnant" l’argument de la neutralité religieuse, rappelant que l’association "entretient depuis sa création dans les années 1980 des liens étroits avec plusieurs associations chrétiennes reconnues dont certaines sont encore aujourd'hui présentes au Conseil d'administration."

Pour justifier ce changement, l’association invoque dans son règlement la nécessité "de ne pas exacerber les tensions existantes" et le fait que "nombre de personnes accompagnées invoquent parmi les motifs de persécution ou de discrimination des faits de nature politique ou religieuse." Un argument balayé par le conseil de Mme P. : "Pourtant, elle ne produit pas un seul témoignage d'incident ou une seule plainte de demandeur d'asile dérangé par le fait d'être accueilli par une personne manifestant ses opinions religieuses."

À l’inverse, Mme P. aurait fourni "une dizaine d'attestations émanant d'usagers du Centre comme de collègues de toutes confessions", saluant "sa compétence et sa bienveillance" et regrettant son licenciement. Selon l'avocat,"c'est le licenciement discriminatoire de Mme P. qui a été source de tension, pas son foulard."

Le cabinet estime également que "la direction de Forum réfugiés n'avait aucune obligation légale d'adopter ce nouveau règlement" et dénonce "une inquiétante tendance française au repli et à la discrimination sous couvert de neutralité religieuse."

Mme P. et son conseil affirment rester "déterminés à se battre devant la justice prud'homale pour démontrer l'illégalité de ce nouveau règlement intérieur et du licenciement qui en a découlé." L’affaire a été mise en délibéré, avec une décision attendue au 17 mai, sans exclure un rendu ultérieur.

avatar
Nakba ! le 01/02/2026 à 13:41
LFI 69 a écrit le 01/02/2026 à 12h27

Il faut en finir en France avec cette islamophobie systémique.

Il faut en finir en France avec ce communautarisme sectaire !

Signaler Répondre
avatar
chitane ! le 01/02/2026 à 13:37
LFI 69 a écrit le 01/02/2026 à 12h27

Il faut en finir en France avec cette islamophobie systémique.

En Iran plus de 30 000 morts.. de paix et d'amour !

Signaler Répondre
avatar
c'est désolant le 01/02/2026 à 13:29
LFI 69 a écrit le 01/02/2026 à 12h27

Il faut en finir en France avec cette islamophobie systémique.

En Iran certaines femmes se battent pour ne pas porter le voile ! cherchez l'erreur !

Signaler Répondre
avatar
pardi le 01/02/2026 à 13:27
LFI 69 a écrit le 01/02/2026 à 12h27

Il faut en finir en France avec cette islamophobie systémique.

Tu devrais aller faire un tour en Iran ; c'est un modèle !

Signaler Répondre
avatar
Sami69 le 01/02/2026 à 13:26
simplementcitoyen a écrit le 01/02/2026 à 12h54

Oui le voile peut être dérangeant dans l’espace public et dire que des femmes dans le monde n'ont pas le choix de le porter, parfois meurt de la folie des hommes et préfère la liberté d'avoir le choix, ici en France, on fait dans la provocation. ce n'est pas un bon comportement.

Faudrait instruire votre cerveau d arriéré mentale c'est pas le sujet .
Pauvre france

Signaler Répondre
avatar
Troll qui peut le 01/02/2026 à 13:23
LFI 69 a écrit le 01/02/2026 à 12h27

Il faut en finir en France avec cette islamophobie systémique.

C'est possible de développer ce que vous voulez exprimer avec des arguments ou vous êtes limité comme un troll bas du front qui ne sait faire que ses petits numéros (lassants) et disparaitre sous le tapis (tel un cafard) ?

Signaler Répondre
avatar
démécooo le 01/02/2026 à 13:22

Mais Madame Séverine, si vous voulez porter le voile les pays musulmans vous attende! Ici c'est la France!

Signaler Répondre
avatar
Il faut légiférer drastiquement le 01/02/2026 à 13:19

La laïcité, c'est que l'Etat ne doit subir les influences d'aucune religion et qu'il doit se consacrer à tous les citoyens sans aucuns partis pris religieux.

Qu'une religion désormais (et à nouveau...) se fasse influente et visible dans l'espace public (dans la rue ou dans divers services et commerces) au point d'imposer progressivement ce moralisme religieux pour les femmes de devoir cacher leur chevelure pour ne point susciter le désur des hommes...

Mais où va-t-on ? Où en est-on arrivé ? C'est cela la société qu'on veut ?

Banissement total de ce cheval de Troie islamiste, pour la durée qu'il faudra pour qu'il ne soit plus un instrument politique d'influence sur l'Etat et sur les citoyens qui subissent inexorablement son poids sociétal.

Signaler Répondre
avatar
Hollywood le 01/02/2026 à 13:10
Succulent a écrit le 01/02/2026 à 13h04

La gauche prise à son propre jeu. Mais quel bonheur.

oui la même gauche qui ne veux pas classer les frères musulman comme dangereux. ils tournent vite leurs vestes pour des votes, des vendus, triste élus.

Signaler Répondre
avatar
Margellaz le 01/02/2026 à 13:10

Ces gens connaissent toutes les lois ! chaque pays a ses lois..
dans des pays musulmans allez vous présenter avec une autre religion que la leur ..

Signaler Répondre
avatar
Non non le 01/02/2026 à 13:08
mdr a écrit le 01/02/2026 à 12h44

melenchon s’en fou royalement !

Ça m'étonnerait, lui qui adore les etrangers

Signaler Répondre
avatar
Bisous la gauche le 01/02/2026 à 13:08
Bertrand kanta a écrit le 01/02/2026 à 12h38

Le véritable problème n’est pas le voile en lui-même, qui n’est après tout qu’un simple morceau de tissu, mais la présence de plus en plus visible des musulmans dans l’espace public. Ne pouvant pas l’exprimer ouvertement sans tomber sous le coup de la loi, certains notamment les proches du RN s’attaquent au voile. C’est une manière détournée et habile d’exprimer un rejet raciste sans l’assumer frontalement.

Exactement ! Comme le rejet du médecin homme, pour examiner le genou de ma femme. Nous avons le droit de choisir notre médecin, nos horaires de piscine municipale, nos salles de sport à la MJC. C’est ça la France. C’est la liberté … de ne pas respecter la laïcité.
J’adore cette gauche, qui va se faire laminer.

Signaler Répondre
avatar
Années Déclic le 01/02/2026 à 13:08

Il faut arrêter de se voiler la face. dans l’espace public pas de voile c'est la loi . toujours entrain de pousser les limites de notre gentillesse.

Signaler Répondre
avatar
Succulent le 01/02/2026 à 13:04

La gauche prise à son propre jeu. Mais quel bonheur.

Signaler Répondre
avatar
hollywood le 01/02/2026 à 12:59

De toute façon lorsqu'ils comprennent pas c'est toujours les mêmes mots, racisme mais non c'est juste votre du savoir vivre et être qui n'est pas bon, arrêter de toujours se victimiser. c'est un problème d'éducation.

Signaler Répondre
avatar
Amen le 01/02/2026 à 12:56

Il y a des milliers et des milliers de salariés qui sont licenciés tous les jours à tort , et personne n'en parle, surtout pas la presse .
Pourquoi signaler ce cas en particulier , alors qu'il y a d'autres affaires bien plus graves qui restent complètement dans l'oubli ?

Signaler Répondre
avatar
simplementcitoyen le 01/02/2026 à 12:54

Oui le voile peut être dérangeant dans l’espace public et dire que des femmes dans le monde n'ont pas le choix de le porter, parfois meurt de la folie des hommes et préfère la liberté d'avoir le choix, ici en France, on fait dans la provocation. ce n'est pas un bon comportement.

Signaler Répondre
avatar
Belami le 01/02/2026 à 12:45

Le port du voile est interdit dans les lieux publics, point barre

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 01/02/2026 à 12:45

C'est vrai que si elle accueille des iraniennes qui ont fuit le régime islamique entre autre à cause du foulard obligatoire qui représente l'avilissement de la femme ça peut tiquer.
Mais légalement c'est une association pas un service public donc elle peut porter son voile...

Signaler Répondre
avatar
mdr le 01/02/2026 à 12:44
Pffffx a écrit le 01/02/2026 à 12h10

Qu'elle aille pleurer auprès de melenchon

melenchon s’en fou royalement !

Signaler Répondre
avatar
Bertrand kanta le 01/02/2026 à 12:38

Le véritable problème n’est pas le voile en lui-même, qui n’est après tout qu’un simple morceau de tissu, mais la présence de plus en plus visible des musulmans dans l’espace public. Ne pouvant pas l’exprimer ouvertement sans tomber sous le coup de la loi, certains notamment les proches du RN s’attaquent au voile. C’est une manière détournée et habile d’exprimer un rejet raciste sans l’assumer frontalement.

Signaler Répondre
avatar
Indicateur idéologique le 01/02/2026 à 12:27

Des associations progressistes emploient des personnes religieuses réactionnaires avec une mentalité de droite conservatrice ?

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 01/02/2026 à 12:27

Il faut en finir en France avec cette islamophobie systémique.

Signaler Répondre
avatar
laya le 01/02/2026 à 12:24

à l'hôpital public,le port du voile était interdit et le port de la croix aussi.Tout le monde pareil.Et encore,qu'est ce que ç'à peut faire!C'est la compétence de l'employé qui compte,pas ses convictions!Dans le bus,cet été,j'ai vu une femme voilée avec la burka assise à côté d'une vieille dame en short,maillot de corps,queue de cheval ,et je m'en suis fichue comme de l'an quarante.Chacun ses goûts,et on ne juge pas les gens sur leurs tenues.Interdit de faire çi,interdit de faire ç'à.....

Signaler Répondre
avatar
Pffffx le 01/02/2026 à 12:10

Qu'elle aille pleurer auprès de melenchon

Signaler Répondre

