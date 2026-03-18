Politique

Métropolitaines : "Le maintien de LFI ferait gagner la droite", alerte Bruno Bernard, épaulé par François Ruffin

Métropolitaines : "Le maintien de LFI ferait gagner la droite", alerte Bruno Bernard, épaulé par François Ruffin

Après l'union ratée, Bruno Bernard appelle les listes de la France insoumise à se retirer dans la circonscription Lyon-Ouest. Le risque de division de la gauche pourrait profiter à la droite, et surtout permettre l'élection de Jean-Michel Aulas à la Métropole.

À l’approche du second tour des élections métropolitaines, la tension monte dans l’ouest lyonnais. Le président sortant de la Métropole, Bruno Bernard, appelle ouvertement les listes de la France insoumise à se retirer dans la circonscription Lyon-Ouest des 5e et 9e arrondissements, pour éviter une victoire de la droite.

C’est depuis le site des Amazones, à Vaise que Bruno Bernard et le député François Ruffin ont pris la parole ce mercredi 18 mars. Ce lieu, dédié à l’accueil de mères isolées avec enfants, a été choisi pour illustrer les politiques sociales menées depuis 2020 par les écologistes, avec plus de 840 places d’hébergement créées.

Les résultats du premier tour dans la circonscription Lyon-Ouest placent la gauche face à un dilemme. La liste de Bruno Bernard arrive 2e avec 30,59% des voix, contre 10,85% pour la France insoumise. Tandis que Yann Cucherat pour Grand Coeur Lyonnais caracole en tête avec 41,19%.

"Diviser la gauche et faire gagner la droite"

Pour Bruno Bernard, le maintien de la liste insoumise ne laisse guère de place au doute. "Les chiffres sont clairs : à Lyon Ouest, la France Insoumise n’a aucune chance d’avoir un élu. Son maintien ne produit qu’un seul effet : diviser la gauche et faire gagner la droite et Jean-Michel Aulas", affirme-t-il.

Car au-delà de la victoire finale, l'élu écologiste rappelle que Jean-Michel Aulas est troisième sur la liste dans cette circonscription. Et qu'une victoire de la gauche permettrait de l'empêcher d'être élu au conseil métropolitain.

Aux côtés de Bruno Bernard, le député François Ruffin ne dit pas autre chose : le maintien d’une seconde liste de gauche dans cette circo "n’a aucune chance d’avoir un élu" et pourrait faire basculer l’élection.

Les deux élus appellent ainsi clairement à soutenir les listes d’union de la gauche et des écologistes, estimant qu’elles sont les seules en mesure de battre Grand Coeur Lyonnais.

Tags :

Bruno Bernard

métropolitaines 2026

Jean-Michel Aulas

14 commentaires
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Sarselliaussi... le 18/03/2026 à 18:29
réalisme a écrit le 18/03/2026 à 17h04

Pas fan de Bernard mais franchement les duettistes d' opérette Aulas/Sarselli ne m'inspirent pas du tout au vu de l'indigence de leur programme, si on peut parler de programme quand on fait des annonces tonitruantes sans chiffrage et moyens d'y parvenir.
Le tunnel à au moins 15 millions et à échéance d'au moins aussi 15 ans est totalement hors sol, les gratuités diverses et variées - transport, tunnel... - ubuesques. Donc malheureusement, cela est totalement grotesque et on ne peut confier les rênes à un tel attelage amateur et intéressé.
Non merci. Pas de JMA à la métropole pour lui donner la possibilité de faire son métro OL-Arena.

Et pourtant je confirme aussi, oui au duo JMA/SARSELLI, des bosseurs
Coeur lyonnais partout❤️❤️

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Gui le 18/03/2026 à 18:02

De gros magouilleur ces gauchistes bourgeois. Ils n'ont pas d'âme. Ils viendraient leurs propres enfants pour atteindre le pouvoir. Hallucinant ?! !

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Vecteur12 le 18/03/2026 à 17:52

Du moment que cette clique de méprisants sectaires dégagent, le reste......

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Fantomas69 le 18/03/2026 à 17:15

Allez Bruno enfourche ton vélo, va manger tes graines, parle aux arbres : nous la planète on la préfère BLEUE !

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Bob le 18/03/2026 à 17:12

Il a l'air tout triste Gaston....

Et oui qd on fait six ans de conneries, on paye...

Bernard les électeurs ont décidé ...

Vous êtes le Maillon Faible...


AU REVOIR !!!!

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réalisme le 18/03/2026 à 17:04
Ruffinpourquoipasmmeirma? a écrit le 18/03/2026 à 16h33

Alliance avec LFI pour la mairie mais pas pour la métropole, ?
Tout cela manque de cohérence et pue la magouille.
Ils m ont définitivement convaincus
OUI AU DUO AULAS SARSELLI.
Alliance cohérente, franche et directe ça me va, idéale pour faire du bon boulot.

Pas fan de Bernard mais franchement les duettistes d' opérette Aulas/Sarselli ne m'inspirent pas du tout au vu de l'indigence de leur programme, si on peut parler de programme quand on fait des annonces tonitruantes sans chiffrage et moyens d'y parvenir.
Le tunnel à au moins 15 millions et à échéance d'au moins aussi 15 ans est totalement hors sol, les gratuités diverses et variées - transport, tunnel... - ubuesques. Donc malheureusement, cela est totalement grotesque et on ne peut confier les rênes à un tel attelage amateur et intéressé.
Non merci. Pas de JMA à la métropole pour lui donner la possibilité de faire son métro OL-Arena.

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Ex Précisions le 18/03/2026 à 16:49

Oui et alors , je ne vois pas où est le problème ;-)
Fais tes cartons mon nanard !

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Titus69 le 18/03/2026 à 16:49

La Logorrhée de ses gens de gauche depuis dimanche ... ne pas "faire gagner la droite" même la droite molle voir très très molle (voir Moudenc à Toulouse plus mou il n'y a pas).
Une logorrhée qui explique les alliances avec le parti antisémite de la honte.
On croirait entendre des adaptes d'une secte qui suivent les prescriptions d'un gourou suite à un lavage de cerveau complet.

Mais si ce n'était que cela des gens idéologisés voir fanatiques de la religion "socialiste"... mais même pas au final. Cela se résume uniquement aux postes et au pognon qui va avec. Faut pas chercher partout les convictions car souvent les seules convictions qu'on les gens restent bêtement les sousous dans la popoche.

On parle de ses socialistes honteux mais bon on critique on critique... mais pour l'avoir vu dans l'univers du travail beaucoup se vendent pour 50 balles brut sur le salaire quitte à tuer professionnellement leur voisin en inventer des choses de toute pièce. Bref la nature Humaine qui reste quoi qu'on en dise mauvaise et sale quand on fait briller devant leurs yeux des billets de banque tout beaux tout neufs.

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Alliance Lfi cest deja une defaite le 18/03/2026 à 16:44

La gauche n’est jamais d’accord entre elle dimanche votre sanction des électeurs du ps ?

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Grand gognand le 18/03/2026 à 16:41

Avec le maintien de LFI à la Métropole...c'est LaFIn...des verts qui vont connaître un revers...

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Colysee um le 18/03/2026 à 16:40

Mr Bernard voyons Floresthan Groult est LFI et Élu de la circonscription Lyon-Centre 23èmeVice-président de la Métropole de Lyon

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Et autrement ...? le 18/03/2026 à 16:39

"Le maintien de LFI ferait gagner la droite" ou plutot "Le maintien de LFI ferait perdre Bruno Bernard"

Ces deux charmants vendeurs de tapis ont ils autre chose a vendre ?
Il est frais mon poisson , il est frais ...
La nausée et et les mains sales .

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Evident le 18/03/2026 à 16:35

C'est ce que demandent les électeurs de gauche depuis dimanche soir, d'avoir une seule liste de gauche par circonscription !

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Ruffinpourquoipasmmeirma? le 18/03/2026 à 16:33

Alliance avec LFI pour la mairie mais pas pour la métropole, ?
Tout cela manque de cohérence et pue la magouille.
Ils m ont définitivement convaincus
OUI AU DUO AULAS SARSELLI.
Alliance cohérente, franche et directe ça me va, idéale pour faire du bon boulot.

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Con_verse le 18/03/2026 à 16:17

Suspense !

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