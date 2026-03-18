Métropolitaines : "Le maintien de LFI ferait gagner la droite", alerte Bruno Bernard, épaulé par François Ruffin

À l’approche du second tour des élections métropolitaines, la tension monte dans l’ouest lyonnais. Le président sortant de la Métropole, Bruno Bernard, appelle ouvertement les listes de la France insoumise à se retirer dans la circonscription Lyon-Ouest des 5e et 9e arrondissements, pour éviter une victoire de la droite.

C’est depuis le site des Amazones, à Vaise que Bruno Bernard et le député François Ruffin ont pris la parole ce mercredi 18 mars. Ce lieu, dédié à l’accueil de mères isolées avec enfants, a été choisi pour illustrer les politiques sociales menées depuis 2020 par les écologistes, avec plus de 840 places d’hébergement créées.

Les résultats du premier tour dans la circonscription Lyon-Ouest placent la gauche face à un dilemme. La liste de Bruno Bernard arrive 2e avec 30,59% des voix, contre 10,85% pour la France insoumise. Tandis que Yann Cucherat pour Grand Coeur Lyonnais caracole en tête avec 41,19%.

"Diviser la gauche et faire gagner la droite"

Pour Bruno Bernard, le maintien de la liste insoumise ne laisse guère de place au doute. "Les chiffres sont clairs : à Lyon Ouest, la France Insoumise n’a aucune chance d’avoir un élu. Son maintien ne produit qu’un seul effet : diviser la gauche et faire gagner la droite et Jean-Michel Aulas", affirme-t-il.

Car au-delà de la victoire finale, l'élu écologiste rappelle que Jean-Michel Aulas est troisième sur la liste dans cette circonscription. Et qu'une victoire de la gauche permettrait de l'empêcher d'être élu au conseil métropolitain.

Aux côtés de Bruno Bernard, le député François Ruffin ne dit pas autre chose : le maintien d’une seconde liste de gauche dans cette circo "n’a aucune chance d’avoir un élu" et pourrait faire basculer l’élection.

Les deux élus appellent ainsi clairement à soutenir les listes d’union de la gauche et des écologistes, estimant qu’elles sont les seules en mesure de battre Grand Coeur Lyonnais.