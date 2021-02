Régionales 2021 : Bruno Bonnell sera candidat LREM en Auvergne-Rhône-Alpes

La rumeur courait déjà depuis quelques jours. Bruno Bonnell a annoncé ce vendredi soir sur France 3 qu’il sera candidat LREM aux prochaines élections régionales. L’actuel député de la 6e circonscription du Rhône mènera une liste baptisée "AURALP".

"Je suis honoré d’avoir été choisi comme chef de file pour la liste AURALP qui souhaite regrouper les forces progressistes pour les élections régionales à venir. Nous présenterons un projet ambitieux pour notre région, un projet rassembleur et de rebond collectif", a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux.

Pour l’instant, les élections sont programmées au mois de juin prochain, sauf aggravation de l’épidémie de Covid-19. Bruno Bonnell a désormais cinq mois pour faire campagne, dans un contexte plus que particulier. Selon un récent sondage Ifop, Laurent Wauquiez était donné largement en tête au premier tour avec 31% des voix. Sondée avec Célia de Lavergne, LREM ne recueillait que 13% des suffrages.

L'ancien présentateur de The Apprentice sera aussi confronté à Fabienne Grébert (EELV), qui a déjà officialisé sa candidature pour la prochaine échéance électorale et qui a débuté sa campagne ce vendredi matin. Najat Vallaud-Belkacem (PS) et Andréa Kotarac (RN) sont aussi évoqués avec insistance, mais rien n’est encore officiel.