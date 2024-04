Lyon : deux stations de la ligne T1 du tram ne seront pas desservies pendant plus d’un mois

Attention si vous avez l’habitude de prendre le tramway T1 aux stations Debourg et ENS Lyon dans le 7e arrondissement. Ces arrêts ne seront plus desservis à compter de ce lundi et jusqu’au dimanche 2 juin inclus.

En cause : des travaux intervenant dans le cadre de la création de la nouvelle ligne de tramway T10 qui reliera en 2026 Lyon à Vénissieux en passant par Saint-Fons. Le chantier a d’ailleurs débuté autour de la Halle Tony Garnier qui sera le départ et le terminus de cette nouvelle ligne.

Sur son site internet, les TCL recommandent d’emprunter la ligne 34 ou de poursuivre à pied (6 minutes entre la Halle Tony Garnier et ENS Lyon et 6 minutes entre ENS Lyon et Debourg).