Lyon : de nouvelles perturbations dès ce lundi sur les lignes T1 et T4 du tram

Attention si vous acez l'habitude de prendre le tram, plus particulièrement les lignes T1 et T4.

Alors que les travaux de création des futures lignes de tramway T9 et T10 et du prolongement du T6 se poursuivent, de nouvelles perturbations sont à prendre en compte dès ce lundi et pour les prochaines semaines.

A partir de ce début de semaine et jusqu’au 30 août, la ligne T1 circule uniquement entre Gare Part-Dieu Vivier-Merle et Halle Tony Garnier. Les stations ENS Lyon et Debourg ne sont toujours pas desservies tandis que celles entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et IUT Feyssine sont desservies par des bus relais toutes les 9 à 15 minutes.

A noter également des perturbations sur la ligne T4 du tram qui fonctionne uniquement entre Thiers-Lafayette et Hôpital Feyzin Vénissieux du 3 au 18 juin et du 24 au 30 août inclus. Elle circulera par ailleurs entre les stations Thiers-Lafayette et La Borelle du 19 juin au 23 aout inclus. Des bus relais seront mis en place durant cette période.

Du côté des bus, les arrêts des bus C16, C17 et 37 à la station Charpennes seront déplacés en dehors des zones de travaux.