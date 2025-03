Grégory Doucet : "Je ne sais pas installer une ligne de tramway sans faire de gros chantier"

Un ressenti négatif pour les habitants, malgré la promesse des collectivités qu'au bout du tunnel se trouvera la lumière, idéalement juste avant les scrutins locaux de mars 2026.

"Tous les chantiers ont une fin. On investit considérablement dans les transports en commun. Moi je ne sais pas installer une ligne de tramway sans faire de gros chantier", s'est défendu Grégory Doucet ce samedi matin au micro de France Info, en omettant de préciser que les seuls travaux concernant un tramway sur le territoire de Lyon concernent uniquement Gerland, avec le futur tramway T10 à destination de Saint-Fons et Vénissieux.

Invité sur le plateau de nos confrères à Paris, le premier magistrat de Lyon a indiqué avoir souhaité agir, avec les conséquences électorales que cela peut impliquer : "Je n'ai pas été élu pour commenter, j'ai été élu pour faire. Et je ferai jusqu'au bout. (…) On n'a pas calé tous ses chantiers sur le calendrier électoral".

🔴🗣 "Mon souhait est de pouvoir mener à bien cette politique (...) engagée depuis 2020"



Grégory Doucet, maire de Lyon, affirme qu'il sera candidat pour un nouveau mandat municipal à Lyon en 2026.



"Quand on est engagé pour le bien-être des habitants, c'est ça notre boussole. Pas la prochaine échéance", a-t-il conclu.

Une position probablement difficile à entendre pour les nombreux commerçants à l'agonie, et pas seulement en centre-ville, à cause des travaux et des suppressions de places de stationnement. A l'instar d'Hafida, qui cherche à vendre en urgence son salon de coiffure du boulevard des Etats-Unis dans le 8e arrondissement.