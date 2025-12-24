Elle annonce la gratuité des TCL le week-end : Sandrine Runel mise à l'amende par Bruno Bernard ?

A gauche également, l'union fait que des voix dissonantes s'élèvent.

Et une sortie médiatique de Sandrine Runel a fortement agacé le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard.

Car la députée socialiste a, à l'occasion d'une interview avec Actu.fr, indiqué que la gauche était "favorable à la gratuité des transports de manière ciblée et réaliste".

"Nous défendons une gratuité ciblée : les familles, les jeunes de moins de 18 ans, et des publics aujourd'hui insuffisamment couverts. Ensuite sur certains moments clés, comme les week-ends", poursuivait Sandrine Runel, promettant que ces orientations "seront intégrées au programme" de Bruno Bernard et Grégory Doucet.

Sauf que cette mesure de gratuité des TCL les week-ends n'est absolument pas à l'ordre du jour chez les écologistes, puisque Bruno Bernard a plutôt axé sa communication sur un service 24h/24 des métros les samedis et dimanches.

Erreur ou lobbying pour imposer ses idées dans le débat public ? Toujours est-il que la réponse de Bruno Bernard ne s'est pas faite attendre en interne.

Si les déclarations de Sandrine Runel, passées plutôt inaperçues, n'ont pas fait l'objet de démenti, le président sortant de la Métropole aurait demandé à son porte-parole, le maire PS de Villeurbanne Cédric Van Styvendael, de s'assurer que ce genre de couac ne se reproduise plus. Voire de prendre les sanctions qui s'imposeraient.

"À ce stade, aucune sanction concrète ne semble avoir été mise en œuvre", nous glisse un proche de l'équipe de campagne.