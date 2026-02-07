Lyon : un homme chute de sa trottinette et se blesse grièvement

Selon les premiers éléments, il a chuté seul de sa trottinette.

Une enquête devra faire toute la lumière sur cet accident survenu dans la nuit de vendredi à samedi vers 1h30. Dans le quartier Saint-Paul dans le 5e arrondissement de Lyon, un homme grièvement blessé a été pris en charge par les pompiers.

Selon les premiers éléments, il circulait sur une trottinette lorsqu'il a lourdement chuté au sol dans des circonstances encore floues.

Hospitalisée, la victime âgée d'une quarantaine d'années n'a pas pu être entendue.