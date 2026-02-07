Lyon : un homme chute de sa trottinette et se blesse grièvement

Selon les premiers éléments, il a chuté seul de sa trottinette.
Une enquête devra faire toute la lumière sur cet accident survenu dans la nuit de vendredi à samedi vers 1h30. Dans le quartier Saint-Paul dans le 5e arrondissement de Lyon, un homme grièvement blessé a été pris en charge par les pompiers.
Selon les premiers éléments, il circulait sur une trottinette lorsqu'il a lourdement chuté au sol dans des circonstances encore floues.
Hospitalisée, la victime âgée d'une quarantaine d'années n'a pas pu être entendue.
Perso, Ã§a fait des annÃ©es que je roule Ã 80/90 km/h, je n'ai jamais Ã©tÃ© inquiÃ©tÃ© c'est Ã se demander pourquoi j'ai pris une assurance. Et le pire c'est que je trouve que je conduis beaucoup mieux quand je suis bourrÃ©... suffit de ne pas tomber !Signaler RÃ©pondre
Tu peux dÃ©velopper ?Signaler RÃ©pondre
Mais puisque on vous dit que câ€™est les modes doux dans une ville apaisÃ©eSignaler RÃ©pondre
Les chaussÃ©es c'est Verdun, des trous partout, des nids de poule..... Ã cause des dÃ©lires des staliniens verts....Signaler RÃ©pondre
il n 'avait pas soufflÃ© dans son systeme anti-demarrage?...beuarkk!Signaler RÃ©pondre
Les engins de mort ont encore de beaux jours devant euxSignaler RÃ©pondre
La chanson "roulez bourrÃ©" ;-)Signaler RÃ©pondre