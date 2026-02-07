Faits Divers

Lyon : un homme chute de sa trottinette et se blesse griÃ¨vement

Lyon : un homme chute de sa trottinette et se blesse grièvement

Un homme grièvement blessé a été pris en charge par les secours dans la nuit de vendredi à samedi dans le 5e arrondissement de Lyon.

Selon les premiers éléments, il a chuté seul de sa trottinette.

Une enquête devra faire toute la lumière sur cet accident survenu dans la nuit de vendredi à samedi vers 1h30. Dans le quartier Saint-Paul dans le 5e arrondissement de Lyon, un homme grièvement blessé a été pris en charge par les pompiers.

Selon les premiers éléments, il circulait sur une trottinette lorsqu'il a lourdement chuté au sol dans des circonstances encore floues.

Hospitalisée, la victime âgée d'une quarantaine d'années n'a pas pu être entendue.

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
A fond !! le 07/02/2026 Ã  12:20

Perso, Ã§a fait des annÃ©es que je roule Ã  80/90 km/h, je n'ai jamais Ã©tÃ© inquiÃ©tÃ© c'est Ã  se demander pourquoi j'ai pris une assurance. Et le pire c'est que je trouve que je conduis beaucoup mieux quand je suis bourrÃ©... suffit de ne pas tomber !

Signaler RÃ©pondre
avatar
LÃ  on a du niveau le 07/02/2026 Ã  12:19
Jay a Ã©crit le 07/02/2026 Ã  12h03

Mais puisque on vous dit que câ€™est les modes doux dans une ville apaisÃ©e

Tu peux dÃ©velopper ?

Signaler RÃ©pondre
avatar
Jay le 07/02/2026 Ã  12:03

Mais puisque on vous dit que câ€™est les modes doux dans une ville apaisÃ©e

Signaler RÃ©pondre
avatar
Bribri2 le 07/02/2026 Ã  11:49

Les chaussÃ©es c'est Verdun, des trous partout, des nids de poule..... Ã  cause des dÃ©lires des staliniens verts....

Signaler RÃ©pondre
avatar
HIIIPPSS le 07/02/2026 Ã  11:12
Ex PrÃ©cisions a Ã©crit le 07/02/2026 Ã  10h06

La chanson "roulez bourrÃ©" ;-)

il n 'avait pas soufflÃ© dans son systeme anti-demarrage?...beuarkk!

Signaler RÃ©pondre
avatar
kool le 07/02/2026 Ã  10:24

Les engins de mort ont encore de beaux jours devant eux

Signaler RÃ©pondre
avatar
Ex PrÃ©cisions le 07/02/2026 Ã  10:06

La chanson "roulez bourrÃ©" ;-)

Signaler RÃ©pondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiÃ©e.
Les champs requis sont identifiÃ©s par une Ã©toile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de rÃ©server votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistrÃ©.
Vous pouvez crÃ©er un compte gratuitement en cliquant ici.