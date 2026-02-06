Pourquoi Gerland a été quadrillé par les forces de l’ordre pendant deux jours

Une importante opération de sécurisation s’est déroulée dans le 7e arrondissement de Lyon, secteur Gerland, entre le lundi 3 et le mardi 4 février. Menée dans le cadre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien, cette opération dite de "ville sécurité renforcée" a mobilisé un dispositif conséquent des forces de l’ordre.

Au total, 206 agents ont été déployés, associant policiers nationaux et municipaux, agents des douanes, contrôleurs de l’URSSAF ainsi que des agents des TCL pour renforcer la présence sur le terrain, contrôler les flux et lutter contre les différentes formes de délinquance du quotidien.

Selon le bilan communiqué par la préfecture du Rhône, 317 personnes ont été contrôlées au cours de l’opération. Dix individus ont été interpellés, dont cinq pour des faits de vols avec violences et cinq pour trafic de stupéfiants. Deux personnes de nationalité étrangère, en situation irrégulière, ont également été remises à la police aux frontières.

Les contrôles ont par ailleurs donné lieu à 72 infractions verbalisées, notamment pour usage de stupéfiants, infractions routières ou défaut de titre de transport. Les forces de l’ordre ont également procédé à la saisie de 675 euros en numéraire ainsi que d’une montre.

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a salué l’engagement des services mobilisés et la coopération entre les services de l’État, les opérateurs de transports en commun et les services municipaux, soulignant une action menée "au service de la sécurité du quotidien des habitants du quartier de Gerland".

Cette intervention s’inscrit dans une série plus large d’actions similaires. Vingt-neuf opérations de ce type ont déjà été conduites en 2025 et 2026 sur l’agglomération lyonnaise et dans plusieurs communes du département, dont Villeurbanne, Vénissieux, Bron ou encore Saint-Priest. Selon la préfecture, ces dispositifs ont permis l’interpellation de 566 personnes, la saisie de 35 kg de stupéfiants, de 166 500 euros en espèces, de 390 000 euros de biens, ainsi que de 32 véhicules.