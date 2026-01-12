Lyon : la gare routière internationale a quitté Perrache et ouvre ce lundi à Gerland

La gare routière internationale de Lyon a déménagé de Perrache à Gerland, mettant fin à des années d’exploitation sur un site devenu trop étroit face à la hausse du trafic d’autocars longue distance.

Pour une durée annoncée de cinq à sept ans, la gare routière s’installe dans le 7ᵉ arrondissement, sur une partie du parking du Palais des Sports de Gerland, le long de l’avenue Tony-Garnier. Le site, entièrement réaménagé par la Métropole de Lyon, offre désormais plus de 8 000 m2 dédiés à l’accueil des voyageurs et des autocars.

La nouvelle implantation se veut plus fonctionnelle et mieux connectée. Elle bénéficie d’un accès direct au métro B, au futur tramway T10, au réseau de bus, ainsi qu’aux grands axes routiers structurants, notamment le boulevard périphérique et les M6/M7.

Sur place, la gare routière dispose de 17 quais d’embarquement et de dépose, de zones de stationnement pour la régulation du trafic des autocars, ainsi que d’un bâtiment voyageurs équipé de deux salles d’attente, de guichets d’information et de vente, de toilettes publiques, de consignes automatiques et d’une salle de repos pour les conducteurs. Une poche de stationnement de 275 places, en cours de réaménagement, complète le dispositif.

Le déménagement s’accompagne d’une réorganisation plus large du stationnement dans le secteur. L’ancien parc-relais TCL de Gerland est également en cours de réhabilitation et proposera 275 places supplémentaires. Au total, 550 places de stationnement seront disponibles, sous gestion de LPA Mobilités, avec une tarification annoncée comme cohérente avec le stationnement sur voirie dans le 7ᵉ arrondissement et adaptée aux salariés du quartier.

A noter qu'un arrêt nocturne, de minuit à 5h du matin, sera proposé quai Jules Courmont à proximité de la place Bellecour pour "pallier l’offre réduite de transports en commun dans le quartier de Gerland", indique Flixbus.

Avec cette ouverture, Gerland devient le nouveau point d’entrée des autocars longue distance à Lyon, en attendant la définition d’un site pérenne pour la gare routière internationale.