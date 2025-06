Lyon 7e : quand bobo rime avec ghetto

Autrefois carrefour de vie, il est aujourd'hui le théâtre d'une expérimentation idéologique grandeur nature. Spoiler : ça fini claqué au sol.

La délinquance ? Comme mon poids en progression. Vols, agressions, trafics… On ne sait plus s’il faut traverser la Guillotière au pas de course ou prier Saint-Gérard Collomb pour un miracle.

La sécurité ? Sujet tabou chez les écolos. Trop "répressif", voyons. On préfère "dialoguer" avec les dealers, voir initier un cour de théâtre d'improvisation. Résultat : les habitants n’osent plus sortir, pendant que les racailles s'épanouissent en toute tranquillité, protégés par l’inaction verte.

Et que dire de Gerland ? Le quartier est devenu un véritable coupe-gorge, entre prostitution de rue et règlements de comptes à répétition du côté de la Cité Jardin. À cela s’ajoute une circulation devenue impossible, asphyxiée par des travaux mal maîtrisés, sans coordination, qui s’éternisent et désorientent même les GPS.

Résultat : les clients désertent, les commerçants tirent la langue et certains baissent définitivement le rideau.

L’ouest de la Guillotière ? Un chaos à ciel ouvert. Autour de Raspail, Mazagran, Péri, Paul Bert ou Félix Faure, c’est le festival permanent du squat, du deal et de la misère. Mecs affalés sur les trottoirs, migrants sous tente, SDF à la pelle, trafics en vitrine. Une zone de non-droit que la mairie laisse prospérer au nom de l’accueil et du vivre-ensemble. Mais ici, on ne vit plus, on survit.

Pendant ce temps, l’est de la Guillotière — étonnamment — reste bien plus calme, presque épargné. Et pour cause : c’est là que vivent plusieurs élus écologistes et notables du NFP. Curieux hasard. Là-bas, pas de campements, pas de rodéos, pas de direct de CNEWS avec Morandini . Juste des pistes cyclables bien peintes et des rues nettoyées.

Comme quoi, l’écologie punitive, c’est surtout pour les autres.

Les commerces ? Fermés, grillagés, abandonnés. La maire Fanny Dubot promet des "tiers-lieux", des "épiceries solidaires" et autres gadgets de la start-up nation décroissante. Mais les boulangeries tirent le rideau, les librairies crèvent, et les cafés ferment faute de clients ou excédés par l'insécurité. Même leurs soutiens se retrouvent à faire des cagnottes pour ne pas couler. L'économie locale meurt à petit feu, étouffée par l’idéologie.

Les préemptions ? Ah, ce fameux outil magique que les mairies utilisent pour soi-disant "préserver la mixité". À Lyon 7e, on dirait surtout un concours de ratés. Des biens saisis à prix d’or, laissés vacants ou transformés en ruines immobilières faute de projet cohérent. Mais l’intention était bonne, hein. Comme toujours chez les Verts : la vertu avant l'efficacité.

La circulation ? Infernale. Bouchons permanents, pistes cyclables posées à la va-comme-je-te-pousse, camions de livraison coincés, automobilistes insultés. La mairie a réussi un exploit : faire détester le vélo aux cyclistes eux-mêmes. Quant aux transports en commun, on attendra encore une rame de métro ou de tram comme un bus sans agression.

En résumé, le 7e arrondissement est devenu le miroir brisé des ambitions vertes de Fanny Dubot : un chaos urbain sous couvert de bonnes intentions. Une dystopie écolo où l’on prêche la nature mais où l’on récolte la jungle. Ici, on ne gère pas, on expérimente. Et comme tout bon laboratoire, ce sont les cobayes — c’est-à-dire les habitants — qui en font les frais.

On en arrive presque à regretter Romain Blachier lorsqu'il fut élu là-bas.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux