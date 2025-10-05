Lyon : les voleurs d'une chaîne en or retrouvés dans un salon de coiffure de la Guillotière

Ce samedi, peu avant 15h, les effectifs de la BST ont appris qu'une personne âgée d'une cinquantaine d'années avait été attaquée place Bir Hakeim dans le 3e arrondissement, se faisant arracher sa chaîne en or.
Plutôt que de se rendre sur place, ils ont convergé immédiatement vers les points de recel du quartier, dans le secteur de la Guillotière, afin de repérer tout individu suspect.
Une initiative payante puisque les fonctionnaires sont tombés sur deux hommes dont le signalement donné par la victime correspondait. Dans un salon de coiffure du quartier, l'un d'entre eux tentait de changer de tenue vestimentaire pour brouiller les pistes.
Les policiers les contrôlaient, la chaîne en or était ainsi retrouvée.
Puis la victime arrivait sur place avec la BAC afin de boucler l'enquête puisqu'elle reconnaissait formellement ses voleurs.
Dans un communiqué, le syndicat Alliance Police "félicite les équipages intervenants pour leur réactivité et leur efficacité sur le terrain, toutes nos pensées pour les victimes de ce fléau".
Oui mais l'endroit où il s'est réfugié à "coupé court" à ses ambitions ;-)Signaler Répondre
que de temps perdu, ils sont déjà dehors...Signaler Répondre
Quelle époque, bientôt les voleurs se baladeront avec un sécateur pour nous couper les doigts pour voler les bagues.Signaler Répondre
On a la France que l’on mérite, les français ont voté deux fois pour le même président !Signaler Répondre
Un travailleur à la chaîne.. c’est courageux.......Signaler Répondre
A la Guillotière ? ? ? c'est pas possible un quartier si paisible !Signaler Répondre
SALON DE. COIFFURE OU. BARBER SHOP ?Signaler Répondre
Que l'on s'en méfieSignaler Répondre
Les voleurs d'une chaîne en or retrouvés à la Guillotière....Ben voyons ! Oh, comme c'est bizarre ! 😂😂Signaler Répondre
J'espère que les commerces dont les responsables sont complices d'actes délictueux seront fermés administrativement par la mairie.Signaler Répondre
Même si ça ne plaît pas à LFI, la sécurité des lyonnais doit rester prioritaire.
Ce qu'on veut avant tout, c'est de la sé-cu-ri-té...Signaler Répondre
Qu'on puisse profiter de Lyon sans subir ces aggressions.
Changez-nous ce Maire subjugué par des arbres...
"Les points de recel du quartier, dans le secteur de la Guillotière", what else ?Signaler Répondre
On n'a pas trouvé Doucet sur le fauteuil du coiffeur, lui qui vante les activités de la Guillotière.....Signaler Répondre