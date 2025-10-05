Faits Divers

Lyon : les voleurs d'une chaîne en or retrouvés dans un salon de coiffure de la Guillotière

Lyon : les voleurs d'une chaîne en or retrouvés dans un salon de coiffure de la Guillotière
Lyon : les voleurs d'une chaîne en or retrouvés dans un salon de coiffure de la Guillotière - LyonMag

La multiplication des vols à l'arraché à Lyon fait que les forces de l'ordre commencent à repérer les lieux prisés par les malfaiteurs.

Ce samedi, peu avant 15h, les effectifs de la BST ont appris qu'une personne âgée d'une cinquantaine d'années avait été attaquée place Bir Hakeim dans le 3e arrondissement, se faisant arracher sa chaîne en or.

Plutôt que de se rendre sur place, ils ont convergé immédiatement vers les points de recel du quartier, dans le secteur de la Guillotière, afin de repérer tout individu suspect.

Une initiative payante puisque les fonctionnaires sont tombés sur deux hommes dont le signalement donné par la victime correspondait. Dans un salon de coiffure du quartier, l'un d'entre eux tentait de changer de tenue vestimentaire pour brouiller les pistes.

Les policiers les contrôlaient, la chaîne en or était ainsi retrouvée.

Puis la victime arrivait sur place avec la BAC afin de boucler l'enquête puisqu'elle reconnaissait formellement ses voleurs.

Dans un communiqué, le syndicat Alliance Police "félicite les équipages intervenants pour leur réactivité et leur efficacité sur le terrain, toutes nos pensées pour les victimes de ce fléau".

Tags :

Guillotière

13 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 05/10/2025 à 17:06
Corsica3333 a écrit le 05/10/2025 à 15h52

Un travailleur à la chaîne.. c’est courageux.......

Oui mais l'endroit où il s'est réfugié à "coupé court" à ses ambitions ;-)

Signaler Répondre
avatar
moi le 05/10/2025 à 16:08

que de temps perdu, ils sont déjà dehors...

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 05/10/2025 à 16:05

Quelle époque, bientôt les voleurs se baladeront avec un sécateur pour nous couper les doigts pour voler les bagues.

Signaler Répondre
avatar
Quel bilan ! le 05/10/2025 à 16:04

On a la France que l’on mérite, les français ont voté deux fois pour le même président !

Signaler Répondre
avatar
Corsica3333 le 05/10/2025 à 15:52

Un travailleur à la chaîne.. c’est courageux.......

Signaler Répondre
avatar
oh non le 05/10/2025 à 15:35

A la Guillotière ? ? ? c'est pas possible un quartier si paisible !

Signaler Répondre
avatar
Memphis le 05/10/2025 à 15:17

SALON DE. COIFFURE OU. BARBER SHOP ?

Signaler Répondre
avatar
Salon de coiffure, lequel ? le 05/10/2025 à 14:32

Que l'on s'en méfie

Signaler Répondre
avatar
ZBannana le 05/10/2025 à 14:31

Les voleurs d'une chaîne en or retrouvés à la Guillotière....Ben voyons ! Oh, comme c'est bizarre ! 😂😂

Signaler Répondre
avatar
Bien joué au FDO ! le 05/10/2025 à 13:53

J'espère que les commerces dont les responsables sont complices d'actes délictueux seront fermés administrativement par la mairie.

Même si ça ne plaît pas à LFI, la sécurité des lyonnais doit rester prioritaire.

Signaler Répondre
avatar
L'écologie et le vélo, on s'en fout ! le 05/10/2025 à 13:19

Ce qu'on veut avant tout, c'est de la sé-cu-ri-té...

Qu'on puisse profiter de Lyon sans subir ces aggressions.

Changez-nous ce Maire subjugué par des arbres...

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 05/10/2025 à 13:14

"Les points de recel du quartier, dans le secteur de la Guillotière", what else ?

Signaler Répondre
avatar
lolotoooôooo le 05/10/2025 à 13:13

On n'a pas trouvé Doucet sur le fauteuil du coiffeur, lui qui vante les activités de la Guillotière.....

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.