Lyon : les voleurs d'une chaîne en or retrouvés dans un salon de coiffure de la Guillotière

Ce samedi, peu avant 15h, les effectifs de la BST ont appris qu'une personne âgée d'une cinquantaine d'années avait été attaquée place Bir Hakeim dans le 3e arrondissement, se faisant arracher sa chaîne en or.

Plutôt que de se rendre sur place, ils ont convergé immédiatement vers les points de recel du quartier, dans le secteur de la Guillotière, afin de repérer tout individu suspect.

Une initiative payante puisque les fonctionnaires sont tombés sur deux hommes dont le signalement donné par la victime correspondait. Dans un salon de coiffure du quartier, l'un d'entre eux tentait de changer de tenue vestimentaire pour brouiller les pistes.

Les policiers les contrôlaient, la chaîne en or était ainsi retrouvée.

Puis la victime arrivait sur place avec la BAC afin de boucler l'enquête puisqu'elle reconnaissait formellement ses voleurs.

Dans un communiqué, le syndicat Alliance Police "félicite les équipages intervenants pour leur réactivité et leur efficacité sur le terrain, toutes nos pensées pour les victimes de ce fléau".