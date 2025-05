Un influenceur se fait voler des affaires à Lyon : il filme toute son enquête et retrouve le suspect

Ce jeudi, l’influenceur aux millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, Yes Cyrille, a publié une vidéo racontant son périple dans le quartier de La Guillotière à Lyon.

Il explique avoir été victime d'un vol car il avait laissé des affaires personnelles dans sa voiture, dont son portefeuille. Et avait eu la mauvaise surprise de découvrir sa vitre brisée, et ses affaires dérobées

Ce qui a surpris ses followers, c’est surtout le manque de réaction de la part des autorités

Yes Cyrille, connu pour ses pranks et ses micro-trottoirs à Lyon, s’était immédiatement dirigé vers une policière municipale à proximité des faits. Mais cette dernière lui avait clairement indiqué qu’elle ne pouvait rien faire pour l’aider, et l'a encouragé à mener sa propre enquête auprès des commerces où sa carte bancaire avait été utilisée.

La victime s'était donc fait justice elle-même, en traçant tous les paiements infructueux du voleur, essentiellement dans le quartier de la Guillotière.

Après plusieurs tentatives, Yes Cyrille a réussi à retrouver des images de vidéosurveillance où l'on aperçoit nettement l'individu qui est en possession de ses affaires, lançant ensuite un appel à témoins pour connaître le nom de l'individu.