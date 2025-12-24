Plus de 250 agents mobilisables : le Département du Rhône se prépare à l'arrivée de la neige

Si Lyon ne pourra visiblement pas prétendre à autre chose que des flocons, le département et notamment les Monts du Lyonnais s'attendent à des chutes un peu plus conséquentes.

Le plan de viabilité hivernale du Département, activé le 17 novembre dernier, va donc permettre de disposer de 259 agents mobilisables pour rendre les routes praticables.

Car une pellicule et quelques centimètres de neige sont attendus dès ce mercredi à Tarare et sur les Monts du Lyonnais donc.

De nouvelles précipitations sont annoncées dans la nuit de mercredi à jeudi, avec des cumuls supplémentaires de l'ordre de 1 à 3 centimètres.

"Avec des températures minimales comprises entre -2 à -1°C, il existe un risque de regel sur les chaussées ayant été humidifiées à la suite des précipitations neigeuses", conclut le Département du Rhône, qui compte sur le retour du soleil jeudi.