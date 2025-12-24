Météo

Plus de 250 agents mobilisables : le Département du Rhône se prépare à l'arrivée de la neige

Noël pourrait rimer avec neige cette année dans le Rhône.

Si Lyon ne pourra visiblement pas prétendre à autre chose que des flocons, le département et notamment les Monts du Lyonnais s'attendent à des chutes un peu plus conséquentes.

Le plan de viabilité hivernale du Département, activé le 17 novembre dernier, va donc permettre de disposer de 259 agents mobilisables pour rendre les routes praticables.

Car une pellicule et quelques centimètres de neige sont attendus dès ce mercredi à Tarare et sur les Monts du Lyonnais donc.

De nouvelles précipitations sont annoncées dans la nuit de mercredi à jeudi, avec des cumuls supplémentaires de l'ordre de 1 à 3 centimètres.

"Avec des températures minimales comprises entre -2 à -1°C, il existe un risque de regel sur les chaussées ayant été humidifiées à la suite des précipitations neigeuses", conclut le Département du Rhône, qui compte sur le retour du soleil jeudi.

7 commentaires
avatar
soleil rouge le 24/12/2025 à 14:03

Bonjour,
C'est qu'elle couleur la neige ?

avatar
Commentaire qui pique les yeux le 24/12/2025 à 13:15
grolyon a écrit le 24/12/2025 à 10h40

quand tu le Fabien Bagnon ,s'exercer au dispositifs déneigement ,il devrait mieux pauser son arrière train dans une saleuse et faire un circuit entier .
il pourra donner un vrai comte rendu. J'ai bien peur que cela se passe mal .

Un bescherelle pour Noël, vite !

avatar
grolyon le 24/12/2025 à 10:40

quand tu le Fabien Bagnon ,s'exercer au dispositifs déneigement ,il devrait mieux pauser son arrière train dans une saleuse et faire un circuit entier .
il pourra donner un vrai comte rendu. J'ai bien peur que cela se passe mal .

avatar
ignorancecrasse le 24/12/2025 à 09:23
basta a écrit le 24/12/2025 à 09h00

dur pour les vélos cargo !

Il ne doit pas y avoir beaucoup de vélos cargo dans les Monts du Lyonnais, mais savez vous seulement où ça se trouve, j'en doute fortement.

avatar
basta le 24/12/2025 à 09:00
Homa a écrit le 24/12/2025 à 08h34

Nous sommes en guerre 🤡

dur pour les vélos cargo !

avatar
Homa le 24/12/2025 à 08:34

Nous sommes en guerre 🤡

