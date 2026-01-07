La neige de retour à Lyon, les autorités s'adaptent

Depuis ce mercredi, l’ensemble des départements de la région est placé en vigilance jaune “neige-verglas” et “grand froid”, à l’exception de l’Allier, classé en vigilance orange “neige-verglas”. Selon les services de l’État, les conditions météorologiques doivent se dégrader plus fortement dans les prochaines heures, notamment dans le Puy-de-Dôme, l’Allier et le Rhône, avec des risques accrus de perturbations sur le réseau routier.

Même à Lyon, il y a de la neige. 😟 https://t.co/f0qLjGe7jp pic.twitter.com/AKLcgk0S55 — Cézembre ن (@ile_cezembre) January 7, 2026

La dégradation des conditions météorologiques en Auvergne-Rhône-Alpes entraîne des restrictions de circulation sur les grands axes régionaux, susceptibles d’avoir un impact direct sur les déplacements au départ ou à destination de Lyon. Face à l'épisode neigeux en cours, la préfète de région Fabienne Buccio a pris un arrêté zonal interdisant la circulation des poids lourds sur une portion stratégique de l’autoroute A71.

Dans ce contexte, la préfète a décidé d’interdire la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur l’A71, dans le sens Clermont-Ferrand – Bourges, entre la limite départementale du Puy-de-Dôme et de l’Allier, et celle séparant l’Allier du Cher. Cette mesure, prise à titre préventif, s’applique pour une durée indéterminée, dépendante de l’évolution des conditions météorologiques.

Si Lyon n’est pas directement concernée par cette interdiction, la mesure peut toutefois impacter les flux de transport routier longue distance, notamment les liaisons logistiques reliant la métropole lyonnaise au centre et au nord de la France. Les autorités indiquent que d’autres restrictions pourraient être décidées si la situation venait à se dégrader.

Les forces de sécurité intérieure, les services de secours et les gestionnaires de voirie sont pleinement mobilisés à l’échelle régionale. Les services de l’État appellent les usagers, particuliers comme professionnels, à la plus grande vigilance, à adapter leurs déplacements et à se tenir informés de l’évolution de la situation avant de prendre la route.

De son côté, le réseau TCL peut déclencher son plan neige, un dispositif de prévention anticipée destiné à assurer la continuité des transports en commun dans la métropole lyonnaise.