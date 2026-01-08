Épisode neigeux dans le Rhône : 86 agents mobilisés pour sécuriser les routes autour de Lyon

Il a nécessité une mobilisation renforcée des services de voirie, annonce le Département du Rhône.

Les chutes de neige ont concerné l’ensemble du territoire départemental, avec une intensité plus marquée sur les Monts du Beaujolais, où jusqu’à 8 centimètres ont été relevés, ainsi que sur les Monts de Tarare. Ces conditions ont rendu nécessaires des opérations de traitement de la chaussée et de salage, notamment sur les axes secondaires et les secteurs en altitude, aux portes de la métropole lyonnaise.

Dans le cadre du plan de viabilité hivernale, 14 patrouilles, 86 agents et 50 camions de la voirie départementale ont été déployés pour maintenir les routes praticables. Les interventions ont été coordonnées depuis les centres techniques routiers, afin d’assurer une surveillance continue de l’état du réseau et d’adapter les actions en temps réel.

Selon les services du Département, la situation météorologique doit évoluer dans la journée, avec une remontée progressive de la limite pluie-neige dès le matin. Un temps mitigé, ponctué de quelques averses, est attendu, la pluie remplaçant progressivement la neige à toutes les altitudes. Les températures maximales devraient se situer entre 8 et 9 °C.

Dans ce contexte, les autorités appellent les automobilistes, y compris dans l’agglomération lyonnaise et ses accès, à limiter leurs déplacements et à faire preuve de prudence en cas de nécessité de circuler.