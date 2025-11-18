Météo à Lyon : le retour du froid cette semaine… et de la neige ?

Le froid est de retour sur une grande partie de la France. Le Rhône ne fait pas exception avec une baisse du mercure en ce début de semaine qui va s’accentuer au fil des jours. Alors que les températures étaient jusqu’à maintenant au-dessus des normales de saison, la situation va s’inverser.

On relève ce mardi matin un maximum de 3°C sur Lyon. Comptez seulement 8°C au plus fort de la journée. Le thermomètre pourrait même être négatif durant les matinées de la semaine avec -1°C ce mercredi et -2°C pour le début du week-end. Cela représente un écart de saison de -4°C à -7°C.

Les pulls, les gants et les écharpes seront donc indispensables. D’autant que quelques flocons de neige pourraient s’inviter sur l’agglomération lyonnaise en fin de semaine.

A noter que le mercure remontera très légèrement en début de semaine prochaine avec un temps toujours très nuageux.