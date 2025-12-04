Journée mondiale du bénévolat : la ministre des Sports et de la Vie associative en déplacement dans le Rhône ce vendredi

La ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, se rendra notamment à Brignais pour visiter les locaux des Restos du Cœur et du Secours Catholique, dans le cadre de la journée mondiale du bénévolat.

Marina Ferrari qui rendra également visite au Jeunes Sapeurs-Pompiers du Rhône à la caserne d’Oullins-Pierre-Bénite, au lendemain de la Sainte-Barbe.

La ministre profitera de ce déplacement pour échanger aussi avec des bénévoles du café associatif 1000 vies à Saint-Genis-Laval et pour visiter le PJC de Chaponost.