Nouveau coup de vent sur le Rhône : les grands parcs et les cimetières de Lyon fermés

Mise à jour 10h50 : la Ville de Lyon a annoncé la fermeture des grands parcs (Tête d'Or, Cerisaie, Blandan et Gerland) et des cimetières à partir de 12h ce mercredi. "L'épisode venteux durera jusqu'en début de soirée avec des vitesses de vent supérieures à 70 km/h", précise la municipalité.
Prudence ce mercredi sur l’agglomération lyonnaise et le reste du département du Rhône. Météo France a placé le département en vigilance jaune en raison de vents violents attendus au cours de la journée.
Les rafales s’intensifieront au fur et à mesure de la journée. Elles atteindront les 70 km/h au plus fort de la journée, et même 80 km/h dans le sud du département. La préfecture du Rhône appelle à la plus grande prudence dans les déplacements.
Un temps moins agité prendra le relais dans la soirée pour une journée beaucoup plus ensoleillée ce jeudi.
A noter que la vigilance jaune aux vents violents sur le Rhône sera activée entre 9h et 21h ce mercredi.
. @meteofrance place le département du #Rhône et la métropole de #Lyon en #vigilance jaune pour #vent violent pour la journée de demain mercredi 29 octobre 2025 🟡🌬️— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 28, 2025
Soyez prudents et anticipez vos déplacements.
https://t.co/l8NbkfOSNy
