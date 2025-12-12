Lyon Politiques : les premières propositions des écologistes et l'avenir de la Fête des Lumières - 12/12/25

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli et l'élu du 6e arrondissement de Lyon Samuel Soulier interviennent sur les sujets suivants :
- Métros 24h/24 le week-end, garantie municipale des loyers... Avec leurs premières propositions, les écologistes vont-ils tout miser sur les jeunes ?
- "Faciliter la vie quotidienne des Lyonnais" : un slogan provocateur, astucieux ou déconnecté pour Grégory Doucet ?
- Fête des Lumières : faut-il renouveler intégralement l'évènement qui s'essouffle ?
00:00 Introduction/Sommaire
00:38 Propositions destinées aux jeunes ?
14:20 Slogan de Grégory Doucet
26:24 Fête des Lumières 2025
Franchement ce pauvre Raphaël est franchement borné et se veut le chantre de l’indéfendable, ubuesque !Signaler Répondre
Ils ne manquent pas de culot ces gens la !Signaler Répondre
Apres avoir massacre et endette la ville, ils osent se representer ! Quel culot !