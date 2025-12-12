Lyon Politiques : les premières propositions des écologistes et l'avenir de la Fête des Lumières - 12/12/25

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli et l'élu du 6e arrondissement de Lyon Samuel Soulier interviennent sur les sujets suivants :

- Métros 24h/24 le week-end, garantie municipale des loyers... Avec leurs premières propositions, les écologistes vont-ils tout miser sur les jeunes ?

- "Faciliter la vie quotidienne des Lyonnais" : un slogan provocateur, astucieux ou déconnecté pour Grégory Doucet ?

- Fête des Lumières : faut-il renouveler intégralement l'évènement qui s'essouffle ?

00:00 Introduction/Sommaire

00:38 Propositions destinées aux jeunes ?

14:20 Slogan de Grégory Doucet

26:24 Fête des Lumières 2025