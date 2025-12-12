Lyon Politiques

Lyon Politiques : les premières propositions des écologistes et l'avenir de la Fête des Lumières - 12/12/25

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli et l'élu du 6e arrondissement de Lyon Samuel Soulier interviennent sur les sujets suivants :

- Métros 24h/24 le week-end, garantie municipale des loyers... Avec leurs premières propositions, les écologistes vont-ils tout miser sur les jeunes ?
- "Faciliter la vie quotidienne des Lyonnais" : un slogan provocateur, astucieux ou déconnecté pour Grégory Doucet ?
- Fête des Lumières : faut-il renouveler intégralement l'évènement qui s'essouffle ?

00:00 Introduction/Sommaire
00:38 Propositions destinées aux jeunes ?
14:20 Slogan de Grégory Doucet
26:24 Fête des Lumières 2025

Il faut sue RFFse renouvelle au niveau de ses arguments. Toujours le même verbiage’ le 12/12/2025 à 17:54

Franchement ce pauvre Raphaël est franchement borné et se veut le chantre de l’indéfendable, ubuesque !

Ben voyons le 12/12/2025 à 17:42

Ils ne manquent pas de culot ces gens la !
Apres avoir massacre et endette la ville, ils osent se representer ! Quel culot !

