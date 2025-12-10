Plus de 2 millions de visiteurs ont fréquenté les rues de la Capitale des Gaules pour découvrir les 23 œuvres présentées dans vingt lieux emblématiques. "L'édition 2025 a su s’inscrire comme un rendez-vous incontournable", peut-on lire dans un communiqué.

Cette fréquentation soutenue se traduit par un taux d’occupation hôtelier en hausse. "La semaine du 1er au 8 décembre enregistre à ce jour un taux d’occupation hôtelier de 83,3%, soit une hausse de 5% par rapport à 2024. Le week-end affiche également de belles performances, avec un samedi à 93% et un dimanche à 62%", indique le bilan communiqué ce mercredi.

La Fête des Lumières a également confirmé son rayonnement numérique avec une forte progression sur les réseaux sociaux : 12 millions de vues via les réseaux sociaux de la Ville de Lyon et de la Fête des Lumières contre 8,6 millions en 2024.

A noter que cette année, les Lumignons du Cœur ont permis de collecter 53 500 € au profit de l’association SINGA Lyon, engagée pour favoriser l’inclusion sociale des personnes nouvellement arrivées sur le territoire.