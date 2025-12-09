Politique

Selfies, critiques et courtisans : Jean-Michel Aulas a déambulé dans les rues de Lyon pour le dernier jour de la Fête des Lumières

Selfies, critiques et courtisans : Jean-Michel Aulas a déambulé dans les rues de Lyon pour le dernier jour de la Fête des Lumières
Selfies, critiques et courtisans : Jean-Michel Aulas a déambulé dans les rues de Lyon pour le dernier jour de la Fête des Lumières - LyonMag

Ce lundi soir, les rues de Lyon étaient très loin d'être bondées.

Pour profiter du 8 décembre et du dernier jour de la Fête des Lumières, les conditions étaient donc optimales, y compris celles météorologiques qui proposaient un temps assez doux. Pourtant, un groupe composé d'une cinquantaine de personnes a brisé la fluidité relative des déplacements sur son passage.

Candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas avait attendu ce lundi pour déambuler et constater par lui-même la "perte de grandeur" de l'évènement, le dernier du mandat de Grégory Doucet.

Autour de lui donc, une foule de courtisans, du simple militant à l'élu le plus chevronné qui espère évidemment décrocher la meilleure place en cas de victoire aux municipales en mars prochain. Ce qui fait qu'entre le quai Saint-Antoine où le rendez-vous était fixé à 19h et la place Louis-Pradel où les équipes de Coeur Lyonnais se sont dispersées, Jean-Michel Aulas a été continuellement entouré de dizaines de personnes, devant comme derrière, espérant apparaître sur une photo, marquer l'esprit du candidat et donc participer à un jeu un brin désuet de cour versaillaise en vue de la constitution imminente des listes. "C'est pathétique", lâchait même l'un des élus présents, agacé par les "désespérés" comme il les appelle.

Il y avait ceux qui servaient de guide à JMA, comme l'ancien parlementaire Emmanuel Hamelin ou le militant anti-tag Edouard Hoffmann. Ou même de rabatteur de badauds qui voulaient un selfie comme le maire du 2e Pierre Oliver... Béatrice de Montille, parmi les plus proches de l'ancien président de l'OL observait ça de loin, comme l'ex-député Thomas Rudigoz ou l'entrepreneur Patrick Bertrand.

JMA, plus grande star de la soirée que les illuminations elles-mêmes ?

Au passage du cortège aulassien, les réactions étaient diverses. Beaucoup de pères galérant à faire poser leurs enfants avec lui, des touristes français comme étrangers qui s'interrogeaient sur l'identité de cette personnalité qui occasionnait un tel bloc compact autour de lui, et assez rarement de commentaires négatifs, sauf ceux des promeneurs furieux d'être bloqués par cette marée humaine. Un comble pour un candidat qui estime que le problème des écologistes est d'empêcher les Lyonnais de circuler librement !

Au cours de cet épisode qui a un brin échappé aux équipes de Coeur lyonnais, Jean-Michel Aulas a redit son amour pour la Fête des Lumières, qui représente "le lien entre le passé, l'existant et le futur".

"C'était bien de pouvoir déambuler avec une équipe fantastique, on s'agrandit de jour en jour", poursuivait-t-il, reconnaissant avoir "un certain nombre d'idées" pour transformer l'évènement à bout de souffle. Des idées "à éliminer ou à amplifier", avec la nécessité "d'aller sur le terrain pour voir ce qu'il faut rectifier" avant de coucher le programme sur papier.

Mais Jean-Michel Aulas ne prendra pas de risques. Sa première mesure, sans révolutionner la fête, fera consensus : "Je suis un traditionnel. Que la Fête des Lumières ne commence plus le 8 décembre, ça enlève un peu d'inspiration et d'émotion aux Lyonnais".

Tags :

Jean-Michel Aulas

fete des lumieres

municipales 2026 à Lyon

40 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Hehe le 09/12/2025 à 11:31
Un candidat sans programme ? a écrit le 09/12/2025 à 11h17

il va nous la faire à la macron avec la presse people , manu à la plage , manu au ski , manu dans les rues .

Un programme c 'est quoi ça , ils verront bien une fois élu à quelle sauce ils seront mangés .

Ne soyez pas aigri, tous les politiques établis ou en devenir cherchant la notoriété font exactement la même chose. Ce n'est pas propre à Macron, ni à Aulas.

Quant à son programme, il me semble qu'il est loin d'être le seul candidat dans ce cas. Les élections se font sur la capacité d'une personne à rassembler sur son nom, sur son image, son charisme. C'est peut être triste, mais c'est la réalité politique de notre temps.

Signaler Répondre
avatar
Doigt dans l oeil le 09/12/2025 à 11:21
Lyon6973 a écrit le 09/12/2025 à 10h05

Pathétique...
Un vieillard-marionnette manipulé par Laurent Wauquiez, c'est ca que vous voulez vraiment pour Lyon? JMA n'est la que pour servir ses intérêts (et ceux de sa famille) et faire payer aux frais du contribuable la prolongation du métro jusqu'à son cher stade, foutant au passage à la poubelle les dizaines de millions d'Euros investis pour y apporter le tram. Aucun programme si ce n'est un retour en arrière...
De toute façon ce qui a été fait ne sera pas défait, les pistes cyclables resteront, les voitures seront de moins en moins présentes en ville parce que c'est une tendance générale dans tous les pays "civilisés", pas seulement à Lyon.
Doucet n'a sans doute pas fait les choses avec la bonne méthode, ou parfois avec les bonnes personnes, mais tout n'est pas à jeter de ce mandat commencé, faut il le rappeler, dans un contexte ultra-compliqué par la crise Covid.
La campagne qui s'annonce fera tomber les masques et montrera le pour et le contre de chaque candidat, et beaucoup de pro-Aulas d'aujourd'hui comprendront sans doute à ce moment le vide sidéral qui caractérise cette candidature. Un programme d'opposition à l'autre n'est pas un programme...

La plus grosse desinformation est d essayer de faire croire que Wauquiez ( ou tout autre ) tire les ficelles de la marionnette Aulas .
C est le discours favori des langues de bois écologistes qui se voient en train de chuter , chuter , chuter.
La vérité est bien différente : C est Aulas qui tire les ficelles et Wauquiez et les autres ne sont que des suiveurs ...rassemblés derrière Le President.
...et cela , ça dérange grave grave tant la vague est inarrêtable ....

Signaler Répondre
avatar
Un candidat sans programme ? le 09/12/2025 à 11:17
Hehe a écrit le 09/12/2025 à 10h55

Ne vous faites pas plus bête que vous ne l'êtes.
Il est un candidat aux municipales, ses faits et gestes sont scrutés. C'est comme ça.

il va nous la faire à la macron avec la presse people , manu à la plage , manu au ski , manu dans les rues .

Un programme c 'est quoi ça , ils verront bien une fois élu à quelle sauce ils seront mangés .

Signaler Répondre
avatar
il reste qu' au niveau de la fausse nouvelle et de l'injure le 09/12/2025 à 11:09
alec69 a écrit le 09/12/2025 à 09h52

Il est vrai que question invectives les écologistes sont des enfants de cœur. Toujours le mot gentil et jamais aucune insulte.

Oliver et les commentateurs d' extréme droite de LM décrochent le pompom haut la main .

Signaler Répondre
avatar
Tous les lyonnais ? le 09/12/2025 à 11:04
Sans les caméras a écrit le 09/12/2025 à 09h43

Un ami m'a fait remarquer lors de la procession que la candidate du RN aux métropolitaines y était elle ! et personne autour d'elle pour la filmer, elle participait à la procession comme tous autres les lyonnais, humblement...

quatre mille croyants.

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 09/12/2025 à 10:55
moyen journalistiquement a écrit le 09/12/2025 à 10h44

Si on faisait un reportage sur chaque clampin qui va à la fête des Lumières avec quelques connaissances, on ne s'en sortirai pas.
Qu'est-ce qui justifie la mobilisation de tant de moyens journalistiques pour un non-événement ???

Ne vous faites pas plus bête que vous ne l'êtes.
Il est un candidat aux municipales, ses faits et gestes sont scrutés. C'est comme ça.

Signaler Répondre
avatar
moyen journalistiquement le 09/12/2025 à 10:44

Si on faisait un reportage sur chaque clampin qui va à la fête des Lumières avec quelques connaissances, on ne s'en sortirai pas.
Qu'est-ce qui justifie la mobilisation de tant de moyens journalistiques pour un non-événement ???

Signaler Répondre
avatar
ANALYSE PAR L’IA le 09/12/2025 à 10:44

Vous savez que les laboratoires d’analyses utilise déjà l’IA à Lyon pour des résultats délivré en moins de 24 heures.
Non je ne suis pas hors sujet !

Signaler Répondre
avatar
Sans les caméras le 09/12/2025 à 10:43
BJ a écrit le 09/12/2025 à 10h26

Le seul politique qui était à la cathédrale St Jean hier soir ?
Merci pour vos réponses ici.
Il y en avait qu'un et qui aussi a fait la procession !

La candidate du RN aux métropolitaines !

Signaler Répondre
avatar
BJ le 09/12/2025 à 10:26

Le seul politique qui était à la cathédrale St Jean hier soir ?
Merci pour vos réponses ici.
Il y en avait qu'un et qui aussi a fait la procession !

Signaler Répondre
avatar
ca semble vous agacer… le 09/12/2025 à 10:21
MARCOPAULO a écrit le 09/12/2025 à 10h12

Voir le retour des ringards de la "droite" lyonnaise au côté de JMA , il y a de quoi sourire ... tous battus dans les urnes , leur seule bouée de sauvetage est d 'exister par la candidature d' un septuagénaire presque octogénaire .... ah elle est belle la" droite "Lyonnaise du petit milieu aseptisé du magazine des popoles ...sur papier glacé . Les anciens députés battus qui ont tourné leurs vestes ( Rudigoz via Collomb ) Hamelin parti chez les Macronistes , les autres je ne les cite pas , personne ne sait qui ils et elles sont . .Ah.. elle est belle cette droite de faux - culs etc.... et il n 'y avait pas le gros rat ... tatouille pour déambuler ? les ringards sont de retour comme la petite vérole à grand pas .... pierrot le trublion d 'instagram , l'influenceur de la place Bellecour, etc etc .... Ca ne va pas être mieux que l 'équipe sortant de" l 'éphé-maire" pastèque de Lyon . Ils sont là pour se servir et non servir .

…qu’Aulas et son équipe soient populaires ! c’est vrai ue question charisme et empathie avec une foule populaire, les doucetiens n’auraient pas tenu le match

Signaler Répondre
avatar
les aigris jappent, la caravane passe le 09/12/2025 à 10:19
MARCOPAULO a écrit le 09/12/2025 à 10h12

Voir le retour des ringards de la "droite" lyonnaise au côté de JMA , il y a de quoi sourire ... tous battus dans les urnes , leur seule bouée de sauvetage est d 'exister par la candidature d' un septuagénaire presque octogénaire .... ah elle est belle la" droite "Lyonnaise du petit milieu aseptisé du magazine des popoles ...sur papier glacé . Les anciens députés battus qui ont tourné leurs vestes ( Rudigoz via Collomb ) Hamelin parti chez les Macronistes , les autres je ne les cite pas , personne ne sait qui ils et elles sont . .Ah.. elle est belle cette droite de faux - culs etc.... et il n 'y avait pas le gros rat ... tatouille pour déambuler ? les ringards sont de retour comme la petite vérole à grand pas .... pierrot le trublion d 'instagram , l'influenceur de la place Bellecour, etc etc .... Ca ne va pas être mieux que l 'équipe sortant de" l 'éphé-maire" pastèque de Lyon . Ils sont là pour se servir et non servir .

rage de dent ou insomnie ?

Signaler Répondre
avatar
MARCOPAULO le 09/12/2025 à 10:16
19h dites-vous ? a écrit le 09/12/2025 à 09h34

Donc JMA ne participait pas à la procession en l'honneur de la Vierge Marie, lui qui se dit "traditionnel"... Peut être ne supportait-il pas l'idée de ne pas être au centre de l'attention ?

pierrot c est son déambulateur

Signaler Répondre
avatar
ouarf ! le 09/12/2025 à 10:15
JPP a écrit le 09/12/2025 à 09h31

Voir Oliver sur chaque photo d'AULAS va finir par aire gagner Doucet.
Insupportable de soir sa tête de partout.

jaloux !

Signaler Répondre
avatar
MARCOPAULO le 09/12/2025 à 10:12

Voir le retour des ringards de la "droite" lyonnaise au côté de JMA , il y a de quoi sourire ... tous battus dans les urnes , leur seule bouée de sauvetage est d 'exister par la candidature d' un septuagénaire presque octogénaire .... ah elle est belle la" droite "Lyonnaise du petit milieu aseptisé du magazine des popoles ...sur papier glacé . Les anciens députés battus qui ont tourné leurs vestes ( Rudigoz via Collomb ) Hamelin parti chez les Macronistes , les autres je ne les cite pas , personne ne sait qui ils et elles sont . .Ah.. elle est belle cette droite de faux - culs etc.... et il n 'y avait pas le gros rat ... tatouille pour déambuler ? les ringards sont de retour comme la petite vérole à grand pas .... pierrot le trublion d 'instagram , l'influenceur de la place Bellecour, etc etc .... Ca ne va pas être mieux que l 'équipe sortant de" l 'éphé-maire" pastèque de Lyon . Ils sont là pour se servir et non servir .

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 09/12/2025 à 10:11

Le "Pape dans les rues de Rome"...
Méfiance c'est un macroniste, mais ce sera toujours mieux que les pastèques qui ne sont pas lyonnaises.

Signaler Répondre
avatar
Déçu le 09/12/2025 à 10:07

Il n'a pas voulu signer mon ballon (de vin chaud).

Signaler Répondre
avatar
Lyon6973 le 09/12/2025 à 10:05

Pathétique...
Un vieillard-marionnette manipulé par Laurent Wauquiez, c'est ca que vous voulez vraiment pour Lyon? JMA n'est la que pour servir ses intérêts (et ceux de sa famille) et faire payer aux frais du contribuable la prolongation du métro jusqu'à son cher stade, foutant au passage à la poubelle les dizaines de millions d'Euros investis pour y apporter le tram. Aucun programme si ce n'est un retour en arrière...
De toute façon ce qui a été fait ne sera pas défait, les pistes cyclables resteront, les voitures seront de moins en moins présentes en ville parce que c'est une tendance générale dans tous les pays "civilisés", pas seulement à Lyon.
Doucet n'a sans doute pas fait les choses avec la bonne méthode, ou parfois avec les bonnes personnes, mais tout n'est pas à jeter de ce mandat commencé, faut il le rappeler, dans un contexte ultra-compliqué par la crise Covid.
La campagne qui s'annonce fera tomber les masques et montrera le pour et le contre de chaque candidat, et beaucoup de pro-Aulas d'aujourd'hui comprendront sans doute à ce moment le vide sidéral qui caractérise cette candidature. Un programme d'opposition à l'autre n'est pas un programme...

Signaler Répondre
avatar
Bah oui, la Fête des Lumières, c'est le 8 décembre le 09/12/2025 à 10:01

Pas le 6 ou le 7 décembre...

Cette future décision d'Aulas est donc bonne.

Ce genre de tartinage étalé, c'est aussi (entre autres) ce qui a participé de la déliquescence de cette fête iconique, comme d'autres icônes lyonnaises que les Ecologistes dégradent petit à petit (la Place Bellecour etc...)...

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 09/12/2025 à 09:55
mat a écrit le 09/12/2025 à 09h03

Honnêtement, vous avez besoin d'un débat. Je suis lyonnais et je n'ai qu'à regarder ma ville, mon quartier, ma rue pour voir l'état de délabrement de cette ville, la flambée de l'incivilité. Dans mon immeuble depuis le covid, augmentation des tags, effractions, vols, SDF qui campent devant nos entrées, travaux depuis 3 ans sans interruption (jour et nuit). Franchement, on s'en fout de ce débat, on veut juste qu'ils partent et qu'on nous rende notre ville, notre liberté de circuler et de pouvoir sortir à toute heure du jour ou de la nuit en toute sécurité.

Je suis d'accord mais aucun politiciens ne réglera les problèmes societaux, Aulas n'aura pas le pouvoir, ni la volonté d'aller détruire les champs de cana et de coka au Maroc ou en Colombie.

Aulas n'aura pas le pouvoir, ni la volonté d'aller empêcher les migrants d'aller prendre la mer et venir en Europe depuis la Libye.

Il aura le pouvoir d'aller au vœux des Échevins, remettre les voitures entre Cordelier et Hôtel de Ville, peut etre rendre les TCL gratuit pour les salaires de moins de 2500€ comme il l'a promis, de remettre plus de caméra et surtout de ne pas etre payer par le contribuable pour etre maire et si c'est le cas ca sera déjà enorme..

Mais attendre que tel un Batman il fasse disparaître la page des faits divers faut pas rever, le pere Noël n'existe pas.

Signaler Répondre
avatar
alec69 le 09/12/2025 à 09:52
les n 'oeufs , comme disait a écrit le 09/12/2025 à 09h01

Bardella à Macron lorsque ces derniers atteignaient le président , cela lui est réservé maintenant.

Empressons nous de dire que ne sont pas des manières pour débattre . C 'est vrai qu ' Aulas n'aime pas le débat . Il préfère les invectives .

Il est vrai que question invectives les écologistes sont des enfants de cœur. Toujours le mot gentil et jamais aucune insulte.

Signaler Répondre
avatar
Sans les caméras le 09/12/2025 à 09:43
19h dites-vous ? a écrit le 09/12/2025 à 09h34

Donc JMA ne participait pas à la procession en l'honneur de la Vierge Marie, lui qui se dit "traditionnel"... Peut être ne supportait-il pas l'idée de ne pas être au centre de l'attention ?

Un ami m'a fait remarquer lors de la procession que la candidate du RN aux métropolitaines y était elle ! et personne autour d'elle pour la filmer, elle participait à la procession comme tous autres les lyonnais, humblement...

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 09/12/2025 à 09:43

Ce n'est plus de la politique c'est du spectacle pour beaufs.
Je comprends que cela plaise au macronistes et à leur béquille qu'est l'extrême droite.

Signaler Répondre
avatar
19h dites-vous ? le 09/12/2025 à 09:34

Donc JMA ne participait pas à la procession en l'honneur de la Vierge Marie, lui qui se dit "traditionnel"... Peut être ne supportait-il pas l'idée de ne pas être au centre de l'attention ?

Signaler Répondre
avatar
JPP le 09/12/2025 à 09:31

Voir Oliver sur chaque photo d'AULAS va finir par aire gagner Doucet.
Insupportable de soir sa tête de partout.

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 09/12/2025 à 09:29
mat a écrit le 09/12/2025 à 09h03

Honnêtement, vous avez besoin d'un débat. Je suis lyonnais et je n'ai qu'à regarder ma ville, mon quartier, ma rue pour voir l'état de délabrement de cette ville, la flambée de l'incivilité. Dans mon immeuble depuis le covid, augmentation des tags, effractions, vols, SDF qui campent devant nos entrées, travaux depuis 3 ans sans interruption (jour et nuit). Franchement, on s'en fout de ce débat, on veut juste qu'ils partent et qu'on nous rende notre ville, notre liberté de circuler et de pouvoir sortir à toute heure du jour ou de la nuit en toute sécurité.

👍👍👍

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 09/12/2025 à 09:24
mat a écrit le 09/12/2025 à 09h03

Honnêtement, vous avez besoin d'un débat. Je suis lyonnais et je n'ai qu'à regarder ma ville, mon quartier, ma rue pour voir l'état de délabrement de cette ville, la flambée de l'incivilité. Dans mon immeuble depuis le covid, augmentation des tags, effractions, vols, SDF qui campent devant nos entrées, travaux depuis 3 ans sans interruption (jour et nuit). Franchement, on s'en fout de ce débat, on veut juste qu'ils partent et qu'on nous rende notre ville, notre liberté de circuler et de pouvoir sortir à toute heure du jour ou de la nuit en toute sécurité.

Exact, pas de débat blabla, un constat simple. Alors si on ne veut pas que LYON devienne Grenoble après 2 mandats écolo, ou Marseille ainsi que de nombreuses villes tenues par la gauche depuis des décennies, on n' arrête l expérience en 2026. Honnêtement, meme si vous n êtes pas pro AULAS a fond, pourra t il faire pire ?

Signaler Répondre
avatar
prontu le 09/12/2025 à 09:12
Poti a écrit le 09/12/2025 à 09h02

"Les lyonnais en font trop" perception de Lyon d'une amie qui vit dans l'Ain...Et non le père Aulas ne changera en matière d'insécurité et d'immigration clandestine galopante...il ne corrigera pas non plus toutes les âneries faîtes pendant le mandat des verts...Faut pas rêver.

si on arrête déjà les projets ridicules de Doucet et Bernard ce sera bien

Signaler Répondre
avatar
prontu le 09/12/2025 à 09:09

comme entendu hier soir beaucoup de personnes déçues par le niveau de la prestation. Pour un 8 décembre qui doit être le sommet de la fête pas à la hauteur Serait-ce comme certains le suggéraient hier soir les dernières fêtes de Doucet et donc qu'il a en partie fait réaliser une bien moindre prestation?

Signaler Répondre
avatar
mat le 09/12/2025 à 09:03

Honnêtement, vous avez besoin d'un débat. Je suis lyonnais et je n'ai qu'à regarder ma ville, mon quartier, ma rue pour voir l'état de délabrement de cette ville, la flambée de l'incivilité. Dans mon immeuble depuis le covid, augmentation des tags, effractions, vols, SDF qui campent devant nos entrées, travaux depuis 3 ans sans interruption (jour et nuit). Franchement, on s'en fout de ce débat, on veut juste qu'ils partent et qu'on nous rende notre ville, notre liberté de circuler et de pouvoir sortir à toute heure du jour ou de la nuit en toute sécurité.

Signaler Répondre
avatar
Poti le 09/12/2025 à 09:02

"Les lyonnais en font trop" perception de Lyon d'une amie qui vit dans l'Ain...Et non le père Aulas ne changera en matière d'insécurité et d'immigration clandestine galopante...il ne corrigera pas non plus toutes les âneries faîtes pendant le mandat des verts...Faut pas rêver.

Signaler Répondre
avatar
les n 'oeufs , comme disait le 09/12/2025 à 09:01
Jesaistout a écrit le 09/12/2025 à 08h48

En fait, beaucoup de lyonnais ont été déçus de ne pas apercevoir des élus écologistes.
Afin d'éviter la tentation de recevoir des œufs et de la farine ils se sont fait discrets.

Bardella à Macron lorsque ces derniers atteignaient le président , cela lui est réservé maintenant.

Empressons nous de dire que ne sont pas des manières pour débattre . C 'est vrai qu ' Aulas n'aime pas le débat . Il préfère les invectives .

Signaler Répondre
avatar
Coeur de Lyon le 09/12/2025 à 09:00
Hehe a écrit le 09/12/2025 à 08h21

Mais non, c'est parce qu'on l'arrête tellement dans la rue pour le féliciter et lui dire combien son action est fantastique qu'il n'aurait pas pu aller plus loin que son point de départ !

Les sondages le portent cela donne confiance effectivement !

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 09/12/2025 à 09:00
Une perte de grandeur ? a écrit le 09/12/2025 à 08h41

Depuis que la fête des lumière existe , depuis Noir ,ce n est pas d 'hier ,elle est critiquée par les uns et par les autres , chaque année .
La mairie depuis 2020 n ' a fait ni mieux , ni moins bien .
Cette critique systématique , tout en refusant le débat , devient pesante , très pesante.
La baudruche explosera -t- elle avant ou après l 'élection c'est tout l 'enjeu .

La réalité, c'est que si Doucet avait déambulé hier soir dans les rues de la presqu'ile, il aurait fait face à beaucoup de critiques. Aulas n'est pas le candidat idéal, mais pour beaucoup de lyonnais, Doucet doit partir.
Le fait qu'Aulas soutienne la police municipale (en disant "« Vous serez défendus, je vous le dis ») est une position qui est moins clivante pour la majorité des électeurs, que celle d'un élu écologiste (Samuel Mecklenburg) qui cautionne l'action anti police des écologistes extrémistes. Qui a cru à la réaction de Doucet face à l'action du soulèvement de la terre ? C'est en contradiction avec son idéologie et avec la position de EELV, encore soutenue hier par Tondelier.
L'écologie en mode EELV est trop "gauchiste", trop proche des idées de LFI qui d'ailleurs, s'est mis à faire de l'écologie par opportunisme.
A Lyon et probablement dans d'autres villes passées écolo en 2020, les écolos reculeront. Ce sera un recul de l’extrême gauche.

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 09/12/2025 à 08:51

Ho purée le coup de vieux qu'il a pris depuis qu'il est candidat mon Jean Mi !
Ça fait vraiment peur!!
Ta encore le temp de te sauver, part à la Barbade, ils vont t'épuiser, ils vont t'essoré, ils vont t'achever!!

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 09/12/2025 à 08:48
Hehe a écrit le 09/12/2025 à 08h21

Mais non, c'est parce qu'on l'arrête tellement dans la rue pour le féliciter et lui dire combien son action est fantastique qu'il n'aurait pas pu aller plus loin que son point de départ !

En fait, beaucoup de lyonnais ont été déçus de ne pas apercevoir des élus écologistes.
Afin d'éviter la tentation de recevoir des œufs et de la farine ils se sont fait discrets.

Signaler Répondre
avatar
kool le 09/12/2025 à 08:46
Dogmes et idéologie comme horizon a écrit le 09/12/2025 à 08h18

Doucet n'a pas déambulé dans les rues de Lyon pour aller au contact des lyonnais ? Peur des réactions ? C'est vrai que les écolos préfèrent rester entre eux pour éviter d'être en contact avec le réel pour éviter de se remettre en question.

Doucet et ses guignols,c'est déjà la douche froide pour 2026

Signaler Répondre
avatar
antoine69 le 09/12/2025 à 08:46

très étonné par cet article partisan anti-aulas

Signaler Répondre
avatar
Une perte de grandeur ? le 09/12/2025 à 08:41

Depuis que la fête des lumière existe , depuis Noir ,ce n est pas d 'hier ,elle est critiquée par les uns et par les autres , chaque année .
La mairie depuis 2020 n ' a fait ni mieux , ni moins bien .
Cette critique systématique , tout en refusant le débat , devient pesante , très pesante.
La baudruche explosera -t- elle avant ou après l 'élection c'est tout l 'enjeu .

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 09/12/2025 à 08:21
Dogmes et idéologie comme horizon a écrit le 09/12/2025 à 08h18

Doucet n'a pas déambulé dans les rues de Lyon pour aller au contact des lyonnais ? Peur des réactions ? C'est vrai que les écolos préfèrent rester entre eux pour éviter d'être en contact avec le réel pour éviter de se remettre en question.

Mais non, c'est parce qu'on l'arrête tellement dans la rue pour le féliciter et lui dire combien son action est fantastique qu'il n'aurait pas pu aller plus loin que son point de départ !

Signaler Répondre
avatar
Dogmes et idéologie comme horizon le 09/12/2025 à 08:18

Doucet n'a pas déambulé dans les rues de Lyon pour aller au contact des lyonnais ? Peur des réactions ? C'est vrai que les écolos préfèrent rester entre eux pour éviter d'être en contact avec le réel pour éviter de se remettre en question.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.