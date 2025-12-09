Selfies, critiques et courtisans : Jean-Michel Aulas a déambulé dans les rues de Lyon pour le dernier jour de la Fête des Lumières

Pour profiter du 8 décembre et du dernier jour de la Fête des Lumières, les conditions étaient donc optimales, y compris celles météorologiques qui proposaient un temps assez doux. Pourtant, un groupe composé d'une cinquantaine de personnes a brisé la fluidité relative des déplacements sur son passage.
Candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas avait attendu ce lundi pour déambuler et constater par lui-même la "perte de grandeur" de l'évènement, le dernier du mandat de Grégory Doucet.
Autour de lui donc, une foule de courtisans, du simple militant à l'élu le plus chevronné qui espère évidemment décrocher la meilleure place en cas de victoire aux municipales en mars prochain. Ce qui fait qu'entre le quai Saint-Antoine où le rendez-vous était fixé à 19h et la place Louis-Pradel où les équipes de Coeur Lyonnais se sont dispersées, Jean-Michel Aulas a été continuellement entouré de dizaines de personnes, devant comme derrière, espérant apparaître sur une photo, marquer l'esprit du candidat et donc participer à un jeu un brin désuet de cour versaillaise en vue de la constitution imminente des listes. "C'est pathétique", lâchait même l'un des élus présents, agacé par les "désespérés" comme il les appelle.
Il y avait ceux qui servaient de guide à JMA, comme l'ancien parlementaire Emmanuel Hamelin ou le militant anti-tag Edouard Hoffmann. Ou même de rabatteur de badauds qui voulaient un selfie comme le maire du 2e Pierre Oliver... Béatrice de Montille, parmi les plus proches de l'ancien président de l'OL observait ça de loin, comme l'ex-député Thomas Rudigoz ou l'entrepreneur Patrick Bertrand.
JMA, plus grande star de la soirée que les illuminations elles-mêmes ?
Au passage du cortège aulassien, les réactions étaient diverses. Beaucoup de pères galérant à faire poser leurs enfants avec lui, des touristes français comme étrangers qui s'interrogeaient sur l'identité de cette personnalité qui occasionnait un tel bloc compact autour de lui, et assez rarement de commentaires négatifs, sauf ceux des promeneurs furieux d'être bloqués par cette marée humaine. Un comble pour un candidat qui estime que le problème des écologistes est d'empêcher les Lyonnais de circuler librement !
« Vous serez défendus, je vous le dis » : lors de sa déambulation lundi soir pour la @FeteLumieres, @JM_Aulas a salué les nombreux policiers déployés dans Lyon pic.twitter.com/YRtdXy2QwN— Lyon Mag (@lyonmag) December 9, 2025
Au cours de cet épisode qui a un brin échappé aux équipes de Coeur lyonnais, Jean-Michel Aulas a redit son amour pour la Fête des Lumières, qui représente "le lien entre le passé, l'existant et le futur".
"C'était bien de pouvoir déambuler avec une équipe fantastique, on s'agrandit de jour en jour", poursuivait-t-il, reconnaissant avoir "un certain nombre d'idées" pour transformer l'évènement à bout de souffle. Des idées "à éliminer ou à amplifier", avec la nécessité "d'aller sur le terrain pour voir ce qu'il faut rectifier" avant de coucher le programme sur papier.
Mais Jean-Michel Aulas ne prendra pas de risques. Sa première mesure, sans révolutionner la fête, fera consensus : "Je suis un traditionnel. Que la Fête des Lumières ne commence plus le 8 décembre, ça enlève un peu d'inspiration et d'émotion aux Lyonnais".
Ne soyez pas aigri, tous les politiques établis ou en devenir cherchant la notoriété font exactement la même chose. Ce n'est pas propre à Macron, ni à Aulas.Signaler Répondre
Quant à son programme, il me semble qu'il est loin d'être le seul candidat dans ce cas. Les élections se font sur la capacité d'une personne à rassembler sur son nom, sur son image, son charisme. C'est peut être triste, mais c'est la réalité politique de notre temps.
La plus grosse desinformation est d essayer de faire croire que Wauquiez ( ou tout autre ) tire les ficelles de la marionnette Aulas .Signaler Répondre
C est le discours favori des langues de bois écologistes qui se voient en train de chuter , chuter , chuter.
La vérité est bien différente : C est Aulas qui tire les ficelles et Wauquiez et les autres ne sont que des suiveurs ...rassemblés derrière Le President.
...et cela , ça dérange grave grave tant la vague est inarrêtable ....
il va nous la faire à la macron avec la presse people , manu à la plage , manu au ski , manu dans les rues .Signaler Répondre
Un programme c 'est quoi ça , ils verront bien une fois élu à quelle sauce ils seront mangés .
Oliver et les commentateurs d' extréme droite de LM décrochent le pompom haut la main .Signaler Répondre
Ne vous faites pas plus bête que vous ne l'êtes.Signaler Répondre
Il est un candidat aux municipales, ses faits et gestes sont scrutés. C'est comme ça.
Si on faisait un reportage sur chaque clampin qui va à la fête des Lumières avec quelques connaissances, on ne s'en sortirai pas.Signaler Répondre
Qu'est-ce qui justifie la mobilisation de tant de moyens journalistiques pour un non-événement ???
Vous savez que les laboratoires d’analyses utilise déjà l’IA à Lyon pour des résultats délivré en moins de 24 heures.Signaler Répondre
Non je ne suis pas hors sujet !
La candidate du RN aux métropolitaines !Signaler Répondre
Le seul politique qui était à la cathédrale St Jean hier soir ?Signaler Répondre
Merci pour vos réponses ici.
Il y en avait qu'un et qui aussi a fait la procession !
…qu’Aulas et son équipe soient populaires ! c’est vrai ue question charisme et empathie avec une foule populaire, les doucetiens n’auraient pas tenu le matchSignaler Répondre
Voir le retour des ringards de la "droite" lyonnaise au côté de JMA , il y a de quoi sourire ... tous battus dans les urnes , leur seule bouée de sauvetage est d 'exister par la candidature d' un septuagénaire presque octogénaire .... ah elle est belle la" droite "Lyonnaise du petit milieu aseptisé du magazine des popoles ...sur papier glacé . Les anciens députés battus qui ont tourné leurs vestes ( Rudigoz via Collomb ) Hamelin parti chez les Macronistes , les autres je ne les cite pas , personne ne sait qui ils et elles sont . .Ah.. elle est belle cette droite de faux - culs etc.... et il n 'y avait pas le gros rat ... tatouille pour déambuler ? les ringards sont de retour comme la petite vérole à grand pas .... pierrot le trublion d 'instagram , l'influenceur de la place Bellecour, etc etc .... Ca ne va pas être mieux que l 'équipe sortant de" l 'éphé-maire" pastèque de Lyon . Ils sont là pour se servir et non servir .Signaler Répondre
Le "Pape dans les rues de Rome"...Signaler Répondre
Méfiance c'est un macroniste, mais ce sera toujours mieux que les pastèques qui ne sont pas lyonnaises.
Il n'a pas voulu signer mon ballon (de vin chaud).Signaler Répondre
Pathétique...Signaler Répondre
Un vieillard-marionnette manipulé par Laurent Wauquiez, c'est ca que vous voulez vraiment pour Lyon? JMA n'est la que pour servir ses intérêts (et ceux de sa famille) et faire payer aux frais du contribuable la prolongation du métro jusqu'à son cher stade, foutant au passage à la poubelle les dizaines de millions d'Euros investis pour y apporter le tram. Aucun programme si ce n'est un retour en arrière...
De toute façon ce qui a été fait ne sera pas défait, les pistes cyclables resteront, les voitures seront de moins en moins présentes en ville parce que c'est une tendance générale dans tous les pays "civilisés", pas seulement à Lyon.
Doucet n'a sans doute pas fait les choses avec la bonne méthode, ou parfois avec les bonnes personnes, mais tout n'est pas à jeter de ce mandat commencé, faut il le rappeler, dans un contexte ultra-compliqué par la crise Covid.
La campagne qui s'annonce fera tomber les masques et montrera le pour et le contre de chaque candidat, et beaucoup de pro-Aulas d'aujourd'hui comprendront sans doute à ce moment le vide sidéral qui caractérise cette candidature. Un programme d'opposition à l'autre n'est pas un programme...
Pas le 6 ou le 7 décembre...Signaler Répondre
Cette future décision d'Aulas est donc bonne.
Ce genre de tartinage étalé, c'est aussi (entre autres) ce qui a participé de la déliquescence de cette fête iconique, comme d'autres icônes lyonnaises que les Ecologistes dégradent petit à petit (la Place Bellecour etc...)...
Je suis d'accord mais aucun politiciens ne réglera les problèmes societaux, Aulas n'aura pas le pouvoir, ni la volonté d'aller détruire les champs de cana et de coka au Maroc ou en Colombie.Signaler Répondre
Aulas n'aura pas le pouvoir, ni la volonté d'aller empêcher les migrants d'aller prendre la mer et venir en Europe depuis la Libye.
Il aura le pouvoir d'aller au vœux des Échevins, remettre les voitures entre Cordelier et Hôtel de Ville, peut etre rendre les TCL gratuit pour les salaires de moins de 2500€ comme il l'a promis, de remettre plus de caméra et surtout de ne pas etre payer par le contribuable pour etre maire et si c'est le cas ca sera déjà enorme..
Mais attendre que tel un Batman il fasse disparaître la page des faits divers faut pas rever, le pere Noël n'existe pas.
Il est vrai que question invectives les écologistes sont des enfants de cœur. Toujours le mot gentil et jamais aucune insulte.Signaler Répondre
Un ami m'a fait remarquer lors de la procession que la candidate du RN aux métropolitaines y était elle ! et personne autour d'elle pour la filmer, elle participait à la procession comme tous autres les lyonnais, humblement...Signaler Répondre
Ce n'est plus de la politique c'est du spectacle pour beaufs.Signaler Répondre
Je comprends que cela plaise au macronistes et à leur béquille qu'est l'extrême droite.
Donc JMA ne participait pas à la procession en l'honneur de la Vierge Marie, lui qui se dit "traditionnel"... Peut être ne supportait-il pas l'idée de ne pas être au centre de l'attention ?Signaler Répondre
Voir Oliver sur chaque photo d'AULAS va finir par aire gagner Doucet.Signaler Répondre
Insupportable de soir sa tête de partout.
Exact, pas de débat blabla, un constat simple. Alors si on ne veut pas que LYON devienne Grenoble après 2 mandats écolo, ou Marseille ainsi que de nombreuses villes tenues par la gauche depuis des décennies, on n' arrête l expérience en 2026. Honnêtement, meme si vous n êtes pas pro AULAS a fond, pourra t il faire pire ?Signaler Répondre
si on arrête déjà les projets ridicules de Doucet et Bernard ce sera bienSignaler Répondre
comme entendu hier soir beaucoup de personnes déçues par le niveau de la prestation. Pour un 8 décembre qui doit être le sommet de la fête pas à la hauteur Serait-ce comme certains le suggéraient hier soir les dernières fêtes de Doucet et donc qu'il a en partie fait réaliser une bien moindre prestation?Signaler Répondre
Honnêtement, vous avez besoin d'un débat. Je suis lyonnais et je n'ai qu'à regarder ma ville, mon quartier, ma rue pour voir l'état de délabrement de cette ville, la flambée de l'incivilité. Dans mon immeuble depuis le covid, augmentation des tags, effractions, vols, SDF qui campent devant nos entrées, travaux depuis 3 ans sans interruption (jour et nuit). Franchement, on s'en fout de ce débat, on veut juste qu'ils partent et qu'on nous rende notre ville, notre liberté de circuler et de pouvoir sortir à toute heure du jour ou de la nuit en toute sécurité.Signaler Répondre
"Les lyonnais en font trop" perception de Lyon d'une amie qui vit dans l'Ain...Et non le père Aulas ne changera en matière d'insécurité et d'immigration clandestine galopante...il ne corrigera pas non plus toutes les âneries faîtes pendant le mandat des verts...Faut pas rêver.Signaler Répondre
Bardella à Macron lorsque ces derniers atteignaient le président , cela lui est réservé maintenant.Signaler Répondre
Empressons nous de dire que ne sont pas des manières pour débattre . C 'est vrai qu ' Aulas n'aime pas le débat . Il préfère les invectives .
Les sondages le portent cela donne confiance effectivement !Signaler Répondre
La réalité, c'est que si Doucet avait déambulé hier soir dans les rues de la presqu'ile, il aurait fait face à beaucoup de critiques. Aulas n'est pas le candidat idéal, mais pour beaucoup de lyonnais, Doucet doit partir.Signaler Répondre
Le fait qu'Aulas soutienne la police municipale (en disant "« Vous serez défendus, je vous le dis ») est une position qui est moins clivante pour la majorité des électeurs, que celle d'un élu écologiste (Samuel Mecklenburg) qui cautionne l'action anti police des écologistes extrémistes. Qui a cru à la réaction de Doucet face à l'action du soulèvement de la terre ? C'est en contradiction avec son idéologie et avec la position de EELV, encore soutenue hier par Tondelier.
L'écologie en mode EELV est trop "gauchiste", trop proche des idées de LFI qui d'ailleurs, s'est mis à faire de l'écologie par opportunisme.
A Lyon et probablement dans d'autres villes passées écolo en 2020, les écolos reculeront. Ce sera un recul de l’extrême gauche.
Ho purée le coup de vieux qu'il a pris depuis qu'il est candidat mon Jean Mi !Signaler Répondre
Ça fait vraiment peur!!
Ta encore le temp de te sauver, part à la Barbade, ils vont t'épuiser, ils vont t'essoré, ils vont t'achever!!
En fait, beaucoup de lyonnais ont été déçus de ne pas apercevoir des élus écologistes.Signaler Répondre
Afin d'éviter la tentation de recevoir des œufs et de la farine ils se sont fait discrets.
Doucet et ses guignols,c'est déjà la douche froide pour 2026Signaler Répondre
très étonné par cet article partisan anti-aulasSignaler Répondre
Depuis que la fête des lumière existe , depuis Noir ,ce n est pas d 'hier ,elle est critiquée par les uns et par les autres , chaque année .Signaler Répondre
La mairie depuis 2020 n ' a fait ni mieux , ni moins bien .
Cette critique systématique , tout en refusant le débat , devient pesante , très pesante.
La baudruche explosera -t- elle avant ou après l 'élection c'est tout l 'enjeu .
Mais non, c'est parce qu'on l'arrête tellement dans la rue pour le féliciter et lui dire combien son action est fantastique qu'il n'aurait pas pu aller plus loin que son point de départ !Signaler Répondre
Doucet n'a pas déambulé dans les rues de Lyon pour aller au contact des lyonnais ? Peur des réactions ? C'est vrai que les écolos préfèrent rester entre eux pour éviter d'être en contact avec le réel pour éviter de se remettre en question.Signaler Répondre