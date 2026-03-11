ACI Group liquidé à Lyon : 1 400 salariés concernés par la chute du groupe

Le tribunal des activités économiques (TAE) de Lyon a décidé ce mardi 10 mars de placer en liquidation judiciaire la holding ACI Group, au terme de six audiences organisées ces six derniers mois.

Cocréée en 2019 par l’entrepreneur Philippe Rivière, la structure s’était développée rapidement en multipliant les rachats d’entreprises industrielles, principalement dans les secteurs de la métallurgie, de l’aéronautique, du nucléaire et de l’automobile.

Placée en redressement judiciaire en septembre dernier, la holding comptait jusqu’à 1 450 salariés au sein de ses différentes sociétés. Depuis l’ouverture de la procédure collective, plusieurs filiales ont déjà changé de mains ou cessé leur activité.

Plusieurs entreprises déjà fixées sur leur sort

Au total, onze filiales ont trouvé un repreneur extérieur tandis que neuf ont été liquidées. D’autres sociétés restent en cours de cession. Une nouvelle audience est prévue le 14 avril 2026 pour examiner la suite des dossiers encore en suspens.

Par ailleurs, les Forges de Monplaisir, l’une des rares entreprises du groupe qui n’était pas intégrée à la procédure collective, doit également être mise en vente.

Un appel annoncé par la défense

À l’issue de l’audience, l’avocat du cofondateur d’ACI Group a indiqué leur volonté de faire appel de la décision de cette liquidation. Selon lui, la situation découle notamment de financements attendus qui n’ont finalement pas été versés par un investisseur.

Le tribunal a néanmoins considéré que les garanties financières nécessaires pour poursuivre l’activité de la holding n’étaient pas réunies. La décision suscite de fortes inquiétudes du côté des salariés et des organisations syndicales. Ces dernières redoutent des suppressions d’emplois dans plusieurs sites industriels concernés par les procédures en cours.

Parallèlement aux procédures commerciales, une enquête pénale a été ouverte après le dépôt de deux plaintes visant Philippe Rivière, notamment pour des soupçons d’abus de biens sociaux.