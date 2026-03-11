Abordés par des hommes dans une camionnette sur le chemin du retour, deux collégiens échappent au pire près de Lyon

Selon les premiers éléments rapportés par le Progrès, les faits se seraient produits vendredi 6 mars en fin d’après-midi, aux alentours de 17h15, sur la commune de Charly, dans le Rhône. Deux élèves du collège privé Louis-Querbes de Vourles rentraient chez eux après les cours lorsqu’ils auraient été abordés entre leur arrêt de bus et leur domicile.

D’après leur témoignage, une camionnette de couleur orange transportant trois hommes se serait arrêtée à leur hauteur. Les occupants leur auraient demandé de monter dans le véhicule. Les deux adolescents auraient alors pris la fuite, parvenant à rejoindre leur domicile sans autre incident.

L’une des familles a ensuite informé l’établissement scolaire, qui a adressé un message de prévention aux parents d’élèves afin de rappeler les comportements à adopter face à une situation inhabituelle.

À ce stade, aucun autre signalement similaire n’a été rapporté. Une main courante a été déposée et la gendarmerie a ouvert une enquête afin de vérifier les circonstances exactes de cette présumée tentative d'enlèvement.