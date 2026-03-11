Faits Divers

Abordés par des hommes dans une camionnette sur le chemin du retour, deux collégiens échappent au pire près de Lyon

Ce scénario inquiétant impliquant deux collégiens fait actuellement l’objet d’investigations au sud de Lyon.

Selon les premiers éléments rapportés par le Progrès, les faits se seraient produits vendredi 6 mars en fin d’après-midi, aux alentours de 17h15, sur la commune de Charly, dans le Rhône. Deux élèves du collège privé Louis-Querbes de Vourles rentraient chez eux après les cours lorsqu’ils auraient été abordés entre leur arrêt de bus et leur domicile.

D’après leur témoignage, une camionnette de couleur orange transportant trois hommes se serait arrêtée à leur hauteur. Les occupants leur auraient demandé de monter dans le véhicule. Les deux adolescents auraient alors pris la fuite, parvenant à rejoindre leur domicile sans autre incident.

L’une des familles a ensuite informé l’établissement scolaire, qui a adressé un message de prévention aux parents d’élèves afin de rappeler les comportements à adopter face à une situation inhabituelle.

À ce stade, aucun autre signalement similaire n’a été rapporté. Une main courante a été déposée et la gendarmerie a ouvert une enquête afin de vérifier les circonstances exactes de cette présumée tentative d'enlèvement.

tentative d'enlèvement

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
L'horreur le 11/03/2026 à 16:25

Ca devient complétement invivable cette ville
Aulas ou Dupalais vîiiiiiiiiite !

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 11/03/2026 à 15:04
ecolopipo a écrit le 11/03/2026 à 13h59

ce n'est qu'un sentiment de kidnapping, bernard va se dépêcher de créer une piste cyclable pour apaiser leur traumatisme

"Les deux adolescents auraient alors pris la fuite, parvenant à rejoindre leur domicile sans autre incident."

Et voilà, un grand sentiment d'apaisement de plus la veille d'un scrutin...

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 11/03/2026 à 14:40
johnny a écrit le 11/03/2026 à 14h17

Sa fesait LGT qu'on avait pas entendu ça . Et après on s'étonne qu'on veut faire justice soit même

Vous avez oublié le B entre le G et le T ;-)

Signaler Répondre
avatar
johnny le 11/03/2026 à 14:17

Sa fesait LGT qu'on avait pas entendu ça . Et après on s'étonne qu'on veut faire justice soit même

Signaler Répondre
avatar
voilaa le 11/03/2026 à 14:13

vite un hotel des polices

Signaler Répondre
avatar
ecolopipo le 11/03/2026 à 13:59

ce n'est qu'un sentiment de kidnapping, bernard va se dépêcher de créer une piste cyclable pour apaiser leur traumatisme

Signaler Répondre

