Christophe Quiniou : "Deux visions s'opposent pour le nouveau centre-ville de Meyzieu"

Maire LR sortant de Meyzieu, Christophe Quiniou sera notamment opposé à Issam Benzeghiba ce dimanche. Un remake de la folle élection de 2020, où seulement 138 voix les avaient séparés.

Christophe Quiniou fait notamment campagne sur deux thèmes forts. A commencer par la sécurité, "c'est l'intérêt majeur de la plupart des habitants". "La réalité, c'est que Meyzieu est une ville tranquille, calme, tout n'est pas parfait, mais qui présente les meilleurs chiffres en termes de taux de délinquance de l'Est lyonnais. On est les meilleurs en zone police. Et donc on peut s'améliorer, on continue à s'améliorer", note-t-il.

L'autre grand enjeu, c'est l'avenir du centre-ville de la commune : "L'objectif partagé par tout le monde, quelles que soient les orientations politiques, c'est créer ce centre ville chaleureux et accueillant, mais avec 2 visions qui s'opposent. La mienne qui consiste à dire faisons tout de suite, créons tout de suite un centre ville avec plus de commerces, plus d'espaces publics et nous laisser le temps de réorganiser la circulation et les stationnements. Et la vision portée par mon opposant et accompagnée par là métropole, qui consiste à dire 'on supprime les voitures, on piétonnise tout'".

Christophe Quiniou, réputé pour être un cycliste accompli, revient aussi sur les méthodes des écologistes durant le mandat écoulé : "Moi, je suis croyant et pratiquant pour ce qui est du vélo. Mais vous savez, c'est comme quand on veut convertir, il faut que ce soit partagé. Parce que les croisades, si on regarde l'Histoire, c'est jamais très bon".

