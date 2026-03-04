Politique

Métropolitaines : la transformation du centre-ville de Meyzieu au cœur d’un bras de fer politique

La transformation du centre-ville de Meyzieu suscite de vives critiques de la droite métropolitaine, qui accuse la Métropole écologiste de remettre en cause un projet validé par les habitants et les élus.

Le projet de réaménagement du centre-ville de Meyzieu s’invite dans le débat politique à l’approche des élections métropolitaines. En déplacement dans la commune cette semaine, Véronique Sarselli, candidate à la présidence de la Métropole de Lyon, a dénoncé la remise en cause d’un projet urbain présenté comme déjà concerté et engagé.

Accueillie par le maire LR de Meyzieu Christophe Quiniou, elle a participé à une présentation du futur centre-ville situé entre le secteur de la Régence et la médiathèque. Selon les élus locaux, ce projet avait été présenté aux habitants lors des élections municipales de 2020, travaillé avec les services métropolitains puis validé par les élus avant le lancement de ses premières phases.

Pour Véronique Sarselli, la remise en cause actuelle du projet par Bruno Bernard interroge la manière dont les décisions sont prises au niveau métropolitain.

"Quand un projet a été concerté, voté et engagé, on ne le renie pas à l’approche d’une élection. C’est une question de respect démocratique et de considération pour les habitants", estime la candidate.

Au-delà du cas majolan, elle voit dans ce dossier un symbole des relations entre la Métropole et les communes de son territoire.

L’un des points les plus critiqués concerne la possible suppression de plus de 1000 places de stationnement dans le cadre de l’aménagement du centre-ville. Les élus locaux redoutent les conséquences sur l’activité commerciale et l’accessibilité du secteur.

"Apaiser un centre-ville, oui. Le rendre inaccessible, non. Nos commerçants ont besoin que leurs clients puissent venir", affirme Christophe Quiniou.

Pour les candidats des listes Grand Coeur Lyonnais, appliquer aux communes périphériques les mêmes modèles d’aménagement qu’à l’hyper-centre lyonnais ne tiendrait pas suffisamment compte de leur structure urbaine, de leur habitat ou encore de leurs besoins en mobilité.

Tags :

métropolitaines 2026

meyzieu

Véronique Sarselli

4 commentaires
gab le 04/03/2026 à 14:18

L'ideologie des ecolos, encore et toujours, contre le pragmatisme et le bon sens.

Métropole de Lyon le 04/03/2026 à 14:14

Les "écolos (faux)" pratiquent la politique de "la terre brulée" avant leur départ! LYON, ils s'en foutent (et s'en sont toujours foutus)

phil 6 le 04/03/2026 à 11:58

battez-vous contre cette métropole qui veut tout détruire si vous les laisser faire, vous aurez une ville morte comme ils ont fait de la presqu’île

Ex Précisions le 04/03/2026 à 11:56

J'espère que les habitants de cette ville vont bien voter.
Il est évident que les pastèques voudraient étendre leur zone de non droit et de dictature plus à l'Est de Lyon...

