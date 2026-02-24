Métropolitaines 2026 : l’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve soutient Bruno Bernard

Le soutien est politique et symbolique.
Dans un communiqué ce mardi 24 février, Bernard Cazeneuve annonce qu’il apporte son appui à Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon, engagé dans les élections métropolitaines de mars prochain.
L’ancien Premier ministre de François Hollande dit saluer "une action publique conduite avec sérieux et constance depuis 2020", mettant en avant la gestion des finances locales et la protection des habitants. Il souligne également la capacité du président écologiste à conjuguer "exigence de gestion, attention aux plus fragiles et soutien au dynamisme économique du territoire", dans un esprit de "dialogue et de responsabilité".
Dans sa déclaration, Bernard Cazeneuve affirme que "Bruno Bernard conduit la Métropole avec sens des responsabilités et attachement à l’intérêt général. Dans une période où nos collectivités doivent conjuguer rigueur de gestion, action sociale et dynamisme économique, il incarne une ligne sérieuse et crédible. C’est pourquoi je lui apporte aujourd’hui mon soutien".
Reste à savoir si les électeurs de la Métropole de Lyon changeront leur vote après ce ralliement de Bernard Cazeneuve, voire même s'ils se souvenaient de lui.
Bruno Bernard c'est surtout la mise à sac de la métropole, des sens de circulation punitifs et ubuesques dans certaines communes "rivales" des escrolos (Oullins par exemple), le déni, la suffisance et le mépris érigés en leitmotiv...Signaler Répondre
La gauchosphere est un naufrage....Signaler Répondre
Dire que des gens comme toi vote, pas étonnant qu'on soit dans cette m...Signaler Répondre
Cazeneuve a annoncé son soutien à Anaïs Belouassa-Cherifi, la candidate LFI ?
Avec ton raisonnement à la c..., si on peut appeler raisonnement ce produit d'une bouillie de neurones, toute personne qui vote Aulas au 1er tour, vote en fait RN, puisque de toute façon, au 2e tour les électeurs de Dupalais qui veulent absolument virer Doucet voteront Aulas. Pire que ça, comme les identitaires voteront Dupalais, ça signifie que le votant pour Aulas vote en fait identitaires... Ça va, j'ai bon ?
Il devrait y avoir un permis de voter, les gens comme toi, pas équipés d'un minimum de neurones devraient être bannis de l'isoloir !!!
qui soutiens sarselli ?Signaler Répondre
Toutes celles et tous eux qui s'intéressant à la vie du pays, il a été Ministre délégué aux Affaires européennes, Ministre de l'intérieur (apprécié de ses hommes) et Premier ministre.Signaler Répondre
Pour ne pas savoir qui il est, il faut être un bourricot de première enfermé dans sa bulle informationnelle, gavé de rézo sauce (la décharge à ciel ouvert du monde) et avoir l'ouverture d'esprit d'un Mélanchon par exemple.
Une telle remarque te disqualifie pour commenter la politique d'une manière générale.
Juste pour voir, je parie que tu ne te souviens pas non plus de Dominique de Villepin ou Alain Juppé.
+10000000.Definitivemrnt dégoûté de la gauche. ....Signaler Répondre
Le même qui a dit sur BFMSignaler Répondre
"Entre la peste et le choléra, je choisis le vaccin"
Bernard Cazeneuve estime que LFI est "une machine à fabriquer du vote RN"
et Bruno Bernard siffle une bière avec un de ces vice-président LFI dans un PMU
D'ailleurs quelle est sa position a Nanard par rapport à la jeune garde et LFI ?
bizarre et décevantSignaler Répondre
P...n, tu me déçois Cazeneuve, mais tu me déçooooois. Dire que je voyais, enfin, en toi une personne de gauche intéressante. Tu m'as fait perdre toutes mes illusions, car au final force est de constater que ce n'était que des illusions vu ton soutien à ce personnage.Signaler Répondre
Les socialistes au chevet d'EELV et donc de la milice de LFI.Signaler Répondre
Et donc Bernard Cazeneuve soutient LFI ?Signaler Répondre
Evidemment puisque le ralliement à l'issue du premier tour est plus que évident.
Etonnant quand même alors que cette semaine Francois Hollande a annoncé qu'il ne pouvait y avoir aucune alliance de premier ou de second tour avec LFI.
Bernard Cazeneuve a certes quitté le PS mais il est proche de HOllande.
Décidément à gauche quel foutoir, comment voulez croire ces gens là.
exactement ! de grands discours du PS et EELV pour critiquer LFI avant les élections et le soir du 1er tour, les grands bisous ….clowns !Signaler Répondre
qui se souvient de CazeneuveSignaler Répondre
Ils ont beau dire tout ce qu'ils veulent, aux élections, ils se serrent les coudes.Signaler Répondre
La soupe n'a pas de prix...
Cazeneuve, quelle blague... Premier ministre pendant 6 mois sous Hollande. Bonne chance Bruno !Signaler Répondre