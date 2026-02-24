Métropolitaines 2026 : l’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve soutient Bruno Bernard

Le soutien est politique et symbolique.

Dans un communiqué ce mardi 24 février, Bernard Cazeneuve annonce qu’il apporte son appui à Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon, engagé dans les élections métropolitaines de mars prochain.

L’ancien Premier ministre de François Hollande dit saluer "une action publique conduite avec sérieux et constance depuis 2020", mettant en avant la gestion des finances locales et la protection des habitants. Il souligne également la capacité du président écologiste à conjuguer "exigence de gestion, attention aux plus fragiles et soutien au dynamisme économique du territoire", dans un esprit de "dialogue et de responsabilité".

Dans sa déclaration, Bernard Cazeneuve affirme que "Bruno Bernard conduit la Métropole avec sens des responsabilités et attachement à l’intérêt général. Dans une période où nos collectivités doivent conjuguer rigueur de gestion, action sociale et dynamisme économique, il incarne une ligne sérieuse et crédible. C’est pourquoi je lui apporte aujourd’hui mon soutien".

Reste à savoir si les électeurs de la Métropole de Lyon changeront leur vote après ce ralliement de Bernard Cazeneuve, voire même s'ils se souvenaient de lui.