Métropolitaines 2026 : l’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve soutient Bruno Bernard

À quelques semaines des élections métropolitaines, l’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve annonce son soutien à Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et candidat à sa réélection.

Le soutien est politique et symbolique.

Dans un communiqué ce mardi 24 février, Bernard Cazeneuve annonce qu’il apporte son appui à Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon, engagé dans les élections métropolitaines de mars prochain.

L’ancien Premier ministre de François Hollande dit saluer "une action publique conduite avec sérieux et constance depuis 2020", mettant en avant la gestion des finances locales et la protection des habitants. Il souligne également la capacité du président écologiste à conjuguer "exigence de gestion, attention aux plus fragiles et soutien au dynamisme économique du territoire", dans un esprit de "dialogue et de responsabilité".

Dans sa déclaration, Bernard Cazeneuve affirme que "Bruno Bernard conduit la Métropole avec sens des responsabilités et attachement à l’intérêt général. Dans une période où nos collectivités doivent conjuguer rigueur de gestion, action sociale et dynamisme économique, il incarne une ligne sérieuse et crédible. C’est pourquoi je lui apporte aujourd’hui mon soutien".

Reste à savoir si les électeurs de la Métropole de Lyon changeront leur vote après ce ralliement de Bernard Cazeneuve, voire même s'ils se souvenaient de lui.

avatar
i truck fonald dump le 24/02/2026 à 11:48

Bruno Bernard c'est surtout la mise à sac de la métropole, des sens de circulation punitifs et ubuesques dans certaines communes "rivales" des escrolos (Oullins par exemple), le déni, la suffisance et le mépris érigés en leitmotiv...

avatar
Anti gauchosphere le 24/02/2026 à 11:47

La gauchosphere est un naufrage....

avatar
Misère de misère de misère le 24/02/2026 à 11:45
HervéM a écrit le 24/02/2026 à 11h16

Et donc Bernard Cazeneuve soutient LFI ?
Evidemment puisque le ralliement à l'issue du premier tour est plus que évident.
Etonnant quand même alors que cette semaine Francois Hollande a annoncé qu'il ne pouvait y avoir aucune alliance de premier ou de second tour avec LFI.
Bernard Cazeneuve a certes quitté le PS mais il est proche de HOllande.
Décidément à gauche quel foutoir, comment voulez croire ces gens là.

Dire que des gens comme toi vote, pas étonnant qu'on soit dans cette m...
Cazeneuve a annoncé son soutien à Anaïs Belouassa-Cherifi, la candidate LFI ?
Avec ton raisonnement à la c..., si on peut appeler raisonnement ce produit d'une bouillie de neurones, toute personne qui vote Aulas au 1er tour, vote en fait RN, puisque de toute façon, au 2e tour les électeurs de Dupalais qui veulent absolument virer Doucet voteront Aulas. Pire que ça, comme les identitaires voteront Dupalais, ça signifie que le votant pour Aulas vote en fait identitaires... Ça va, j'ai bon ?

Il devrait y avoir un permis de voter, les gens comme toi, pas équipés d'un minimum de neurones devraient être bannis de l'isoloir !!!

avatar
jeanz le 24/02/2026 à 11:44

qui soutiens sarselli ?

avatar
Qui ? le 24/02/2026 à 11:37
Catalan a écrit le 24/02/2026 à 11h07

qui se souvient de Cazeneuve

Toutes celles et tous eux qui s'intéressant à la vie du pays, il a été Ministre délégué aux Affaires européennes, Ministre de l'intérieur (apprécié de ses hommes) et Premier ministre.
Pour ne pas savoir qui il est, il faut être un bourricot de première enfermé dans sa bulle informationnelle, gavé de rézo sauce (la décharge à ciel ouvert du monde) et avoir l'ouverture d'esprit d'un Mélanchon par exemple.
Une telle remarque te disqualifie pour commenter la politique d'une manière générale.
Juste pour voir, je parie que tu ne te souviens pas non plus de Dominique de Villepin ou Alain Juppé.

avatar
Lyontoujours le 24/02/2026 à 11:35
Misère de misère a écrit le 24/02/2026 à 11h29

P...n, tu me déçois Cazeneuve, mais tu me déçooooois. Dire que je voyais, enfin, en toi une personne de gauche intéressante. Tu m'as fait perdre toutes mes illusions, car au final force est de constater que ce n'était que des illusions vu ton soutien à ce personnage.

+10000000.Definitivemrnt dégoûté de la gauche. ....

avatar
GLOUGLOU 1er le 24/02/2026 à 11:35

Le même qui a dit sur BFM
"Entre la peste et le choléra, je choisis le vaccin"
Bernard Cazeneuve estime que LFI est "une machine à fabriquer du vote RN"
et Bruno Bernard siffle une bière avec un de ces vice-président LFI dans un PMU
D'ailleurs quelle est sa position a Nanard par rapport à la jeune garde et LFI ?

avatar
antoine.caladois le 24/02/2026 à 11:35

bizarre et décevant

avatar
Misère de misère le 24/02/2026 à 11:29

P...n, tu me déçois Cazeneuve, mais tu me déçooooois. Dire que je voyais, enfin, en toi une personne de gauche intéressante. Tu m'as fait perdre toutes mes illusions, car au final force est de constater que ce n'était que des illusions vu ton soutien à ce personnage.

avatar
Jérémy le 24/02/2026 à 11:29

Les socialistes au chevet d'EELV et donc de la milice de LFI.

avatar
HervéM le 24/02/2026 à 11:16

Et donc Bernard Cazeneuve soutient LFI ?
Evidemment puisque le ralliement à l'issue du premier tour est plus que évident.
Etonnant quand même alors que cette semaine Francois Hollande a annoncé qu'il ne pouvait y avoir aucune alliance de premier ou de second tour avec LFI.
Bernard Cazeneuve a certes quitté le PS mais il est proche de HOllande.
Décidément à gauche quel foutoir, comment voulez croire ces gens là.

avatar
france22 le 24/02/2026 à 11:10
La Meute a écrit le 24/02/2026 à 10h59

Ils ont beau dire tout ce qu'ils veulent, aux élections, ils se serrent les coudes.

La soupe n'a pas de prix...

exactement ! de grands discours du PS et EELV pour critiquer LFI avant les élections et le soir du 1er tour, les grands bisous ….clowns !

avatar
Catalan le 24/02/2026 à 11:07

qui se souvient de Cazeneuve

avatar
La Meute le 24/02/2026 à 10:59

Ils ont beau dire tout ce qu'ils veulent, aux élections, ils se serrent les coudes.

La soupe n'a pas de prix...

avatar
Autocat le 24/02/2026 à 10:42

Cazeneuve, quelle blague... Premier ministre pendant 6 mois sous Hollande. Bonne chance Bruno !

