"Présence de cadavre de souris" : le contrôle sanitaire de cette boulangerie lyonnaise fait froid dans le dos

Par arrêté, la préfecture du Rhône a décidé de fermer, ce vendredi 20 février, l’établissement de boulangerie "BOULANGERIE RAOUL", implanté au 73 cours du Docteur Long, dans le quartier de Montchat à Lyon 3e.

La décision intervient à la suite d’un contrôle réalisé le 20 février 2026 par un agent du Bureau Veritas Exploitation, auquel "les activités de contrôles officiels des établissements de la remise directe de la DDPP69 ont été déléguées par la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes."

À l’issue de cette inspection, le rapport transmis aux autorités fait état de nombreux dysfonctionnements. Le document préfectoral souligne qu’il "met en évidence des manquements graves aux règles d’hygiène prescrites par le règlement." Les agents ont notamment constaté "la présence de cadavre de souris dans les locaux de production", ainsi qu’un "défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux de production et de stockage et des équipements."

L’arrêté relève également "l’absence de référence aux principes HACCP ou d’application du Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène […] ou d’un Plan de Maîtrise Sanitaire validé en interne", mais aussi "l’absence de contrôle à réception des denrées, l’absence d’autocontrôles, et le non-respect des températures de conservation des denrées". Les services de l’État évoquent encore "l’absence de traçabilité des denrées et l’absence d’information concernant les produits décongelés."

Les manquements concernent également les conditions de travail du personnel, avec "l’absence de dispositif hygiénique pour le lavage et le séchage des mains en cuisine, l’absence d’espace hygiénique pour le rangement des tenues de travail du personnel ainsi que l’absence de formation à l’hygiène du personnel."

"Une menace importante pour la santé des consommateurs"



Face à l’ensemble de ces constats, la préfecture estime que "la poursuite de l’activité, dans les conditions constatées, constitue une menace importante pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations […] et des risques d’intoxication qui en résultent." En raison de cette situation jugée urgente, l’administration précise que "la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable […] n’est pas envisageable."

La fermeture administrative a donc été prononcée immédiatement.

Pour espérer rouvrir, l’établissement devra mettre en œuvre l’ensemble des mesures correctives exigées par la Direction départementale de la protection des populations. L’arrêté impose notamment une réorganisation complète des locaux "afin d’éviter toute source de contamination des denrées", la mise en place d’un plan efficace de lutte contre les nuisibles, la remise en état des surfaces et installations, ainsi qu’un nettoyage et une désinfection approfondis de l’ensemble des espaces et des équipements.

Les autorités ordonnent également la mise en conformité des pratiques sanitaires, la réalisation d’analyses microbiologiques alimentaires incluant la recherche de Listéria monocytogènes, l’amélioration de la traçabilité des produits et la formation à l’hygiène de l’ensemble du personnel.

La préfecture précise que la réouverture "ne pourra avoir lieu qu’à la suite d’une vérification d’un agent de la Direction départementale de la protection des populations", laquelle devra constater l’effectivité complète des mesures demandées.