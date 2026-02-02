Non-respect de la réglementation sur l’alcool : une épicerie fermée en plein centre de Lyon

Nouvelle sanction administrative pour une épicerie du centre de Lyon. Par un arrêté en date du 26 janvier 2026, la préfète du Rhône a ordonné la fermeture administrative de l’établissement "Les Jeunes Lyon", situé 60 ter quai Saint-Vincent, dans le 1er arrondissement. La mesure est effective pour une durée d’un mois depuis le 30 janvier 2026.

Cette décision fait suite à des constats réalisés par les services de police. Dans son arrêté, la préfecture rappelle notamment qu’"il a été constaté par les services de police nationale la vente d’une boisson alcoolisée à consommer sur place le 21 juillet 2025 en l’absence de toute licence de débit de boissons à consommer sur place."

L’administration souligne également que l’établissement n’en est pas à sa première sanction. Sont ainsi mentionnés "les arrêtés de fermeture administrative du 6 février 2024 d’une durée de quinze jours, celui du 17 juillet 2024 d’une durée de sept jours et celui du 14 avril 2025 d’une durée de quinze jours." L’arrêté précise par ailleurs que des faits similaires avaient déjà été relevés lorsque le commerce était exploité sous une autre enseigne, "MB Market."

La préfecture mentionne aussi l’absence de réaction du gérant aux démarches engagées. "Le gérant n’a pas répondu" à la lettre recommandée adressée le 24 novembre 2025, remise par les services de police le 2 janvier 2026, par laquelle la préfète du Rhône l’invitait à produire ses observations.

Au regard de ces éléments, l’arrêté estime "qu’il convient de prendre une mesure de fermeture administrative pour éviter tout nouveau trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics." Sur proposition du directeur de la sécurité et de la protection civile, la décision a été actée.