Lyon : le kebab Marmara Sofrasi fermé d'urgence pour de graves manquements à l’hygiène

La décision a été prise ce jeudi 8 janvier par la préfecture du Rhône à la suite d’un contrôle sanitaire mené le 5 janvier 2026 par un agent du Bureau Veritas Exploitation, agissant pour le compte de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP).
Dans l'arrêté, les services de l'État rappellent qu’une mise en demeure avait déjà été adressée à l’exploitant le 6 novembre 2025, sans que les mesures exigées ne soient mises en œuvre. Le contrôle réalisé début janvier a ainsi mis en évidence la persistance de nombreux manquements, qualifiés de "graves", aux règles d’hygiène applicables aux établissements de restauration.
Le rapport de contrôle pointe notamment des conditions d’entreposage non hygiéniques du matériel de production, un défaut d’entretien et de nettoyage des locaux et des équipements, ainsi que des risques d’insalubrité par contamination chimique. Les services de l’État relèvent également une "absence totale de maîtrise des process à risque, sans plan de maîtrise sanitaire ni application d’un guide de bonnes pratiques d’hygiène."
"Une menace pour la santé des consommateurs"
Parmi les autres constats figurent l’absence de contrôle à réception des marchandises, le défaut de surveillance des températures des enceintes frigorifiques, la détention de denrées à des températures supérieures aux seuils réglementaires, ainsi que de mauvaises conditions de stockage. Le rapport évoque aussi un manque de traçabilité des produits, une absence d’analyses microbiologiques, des défaillances dans l’information des consommateurs sur les allergènes et les produits décongelés, mais aussi des locaux inadaptés, dépourvus de lave-mains conformes, de vestiaires et de poubelles hygiéniques.
La préfecture souligne que "la poursuite de l’activité constitue une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations (microbiologique, chimique, physique) et des risques d’intoxication qui en résultent." Les observations transmises par l’exploitant le 7 janvier 2026 n’ont, selon l’arrêté, "pas été de nature à remettre en cause les constats opérés."
La fermeture est prononcée jusqu’à la réalisation complète de l’ensemble des mesures correctives exigées, qui portent sur la remise en état des locaux, le nettoyage approfondi, la mise en conformité des équipements, la formation du personnel à l’hygiène alimentaire et le respect des règles de conservation et de traçabilité des denrées. La réouverture ne pourra intervenir qu’après un nouveau contrôle de la DDPP, sollicité par l’exploitant, attestant de la conformité de l’établissement.
t’inquiétè ils ont contrôler aussi les halles de lyon c'était pas très catholique a l’intérieurSignaler Répondre
Tellement vrai ! Comme aurait dit Coluche, ils lavent plus blanc que blanc..... Donc l'hygiène est le cadet de leurs soucis.Signaler Répondre
je ne mets jamais les pieds sans ces endroits. Pas confiance en la qualité et pour certains peut être blanchiment d argent.Signaler Répondre
n'y a pas besoin d'être titulaire d'un diplôme pour ouvrir un kebab. En revanche, un membre de l'équipe doit avoir suivi une formation en hygiène (HACCP)Signaler Répondre
Bref les machines à blanchir la money se foutent de la santé des gens.
N'importe qui peut ouvrir un comptoir de mal bouffe en ayant fait un stage.
L'absence de diplôme ouvrant droit à exploiter un kebab est une preuve du laxisme général vis à vis de certaines catégories de personnes.
Parce que, comme toi LFI 69, le racisme est la chose la mieux partagée du monde, mais pas l'hygiène !Signaler Répondre
SVP, LFI 69 ne m'invite pas à manger chez toi, ni avec toi !Signaler Répondre
Honnêtement qui va encore dans les kebab ? Des menus à 12.50 ou même 13.50 avec une cannette , des frites surgelés , de la salade et un peu de viande c’est un scandale pour le prixSignaler Répondre
Ben réfléchis un peu... Peut être qu'ils ont des sales notes sur Google et sur les autres plateforme type Uber et avec l'IA c'est devenu très facile de traiter les notes et/ou les commentaires pour en faire ressortir des points a contrôler.Signaler Répondre
Et "pas de bol" ça tombe toujours sur le même type de boui-boui. Peut être parce qu'ils le méritent et que leurs consommateurs en disent du bien sur les plateformes...
Mais si tu veux aller te restaurer chez eux, vas y, si tu veux choper une diarrhée de l'espace !
Tout simplement parce qu'il y a un manque d'hygiène flagrant ne t'en déplaise !Signaler Répondre
Pourquoi ce sont toujours les mêmes types de commerces "exotiques" qui sont ciblés ?Signaler Répondre
Mais on n'y va pas pour manger dans ces bouibouis, aucun risque, ce sont des blanchisseries ;-)Signaler Répondre