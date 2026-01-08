Lyon : le kebab Marmara Sofrasi fermé d'urgence pour de graves manquements à l’hygiène

La décision a été prise ce jeudi 8 janvier par la préfecture du Rhône à la suite d’un contrôle sanitaire mené le 5 janvier 2026 par un agent du Bureau Veritas Exploitation, agissant pour le compte de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP).

Dans l'arrêté, les services de l'État rappellent qu’une mise en demeure avait déjà été adressée à l’exploitant le 6 novembre 2025, sans que les mesures exigées ne soient mises en œuvre. Le contrôle réalisé début janvier a ainsi mis en évidence la persistance de nombreux manquements, qualifiés de "graves", aux règles d’hygiène applicables aux établissements de restauration.

Le rapport de contrôle pointe notamment des conditions d’entreposage non hygiéniques du matériel de production, un défaut d’entretien et de nettoyage des locaux et des équipements, ainsi que des risques d’insalubrité par contamination chimique. Les services de l’État relèvent également une "absence totale de maîtrise des process à risque, sans plan de maîtrise sanitaire ni application d’un guide de bonnes pratiques d’hygiène."

"Une menace pour la santé des consommateurs"

Parmi les autres constats figurent l’absence de contrôle à réception des marchandises, le défaut de surveillance des températures des enceintes frigorifiques, la détention de denrées à des températures supérieures aux seuils réglementaires, ainsi que de mauvaises conditions de stockage. Le rapport évoque aussi un manque de traçabilité des produits, une absence d’analyses microbiologiques, des défaillances dans l’information des consommateurs sur les allergènes et les produits décongelés, mais aussi des locaux inadaptés, dépourvus de lave-mains conformes, de vestiaires et de poubelles hygiéniques.

La préfecture souligne que "la poursuite de l’activité constitue une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations (microbiologique, chimique, physique) et des risques d’intoxication qui en résultent." Les observations transmises par l’exploitant le 7 janvier 2026 n’ont, selon l’arrêté, "pas été de nature à remettre en cause les constats opérés."

La fermeture est prononcée jusqu’à la réalisation complète de l’ensemble des mesures correctives exigées, qui portent sur la remise en état des locaux, le nettoyage approfondi, la mise en conformité des équipements, la formation du personnel à l’hygiène alimentaire et le respect des règles de conservation et de traçabilité des denrées. La réouverture ne pourra intervenir qu’après un nouveau contrôle de la DDPP, sollicité par l’exploitant, attestant de la conformité de l’établissement.