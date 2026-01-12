Rixes, alcool et couteau : la préfecture ferme un restaurant dansant près de Lyon

Le restaurant dansant L’AnneX, situé au 86 chemin de la Bouvière à Saint-Pierre-de-Chandieu, est fermé administrativement depuis le 8 janvier 2026. La mesure, prise par arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2025, fait suite à plusieurs incidents violents recensés à l’automne dernier par la gendarmerie.

Dans son arrêté, la préfecture du Rhône indique avoir pris sa décision au regard de "rapports de renseignement administratif établis les 21 octobre et 2 novembre 2025 par la BTA de Gendarmerie de Saint-Laurent-de-Mure." Les faits évoqués sont jugés suffisamment graves et répétés pour caractériser une atteinte à l’ordre public.

Selon les services de l'État, le parking de l’établissement a notamment été "le théâtre, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2025, d’une rixe opposant deux clients alcoolisés, dont l’un avait le visage en sang".Quelques jours plus tôt déjà, dans la nuit du 18 au 19 octobre 2025, "une bagarre générale a éclaté dans l’établissement et a nécessité l’intervention de la gendarmerie."

L’arrêté souligne la gravité particulière de ce premier épisode, précisant qu’"au cours de cette bagarre, une personne a été gravement blessée en tentant de désarmer un individu armé d’un couteau." Les services de l’État relèvent également que "le mis en cause avait consommé une grande quantité de vodka au bar."

La préfecture met en cause la responsabilité de l’exploitante, estimant que "la gérante n’a pas veillé à ne pas servir jusqu’à l’ivresse dans la nuit du 18 au 19 octobre et a ainsi contribué aux troubles survenus dans l’établissement." Une procédure contradictoire avait pourtant été engagée. Par courrier recommandé en date du 19 novembre 2025, la préfète du Rhône avait invité la gérante de L’AnneX à produire ses observations. Mais "la gérante n’a pas retiré ce courrier à la poste", est-il précisé à plusieurs reprises dans l’arrêté.

Face à "la récidive des faits de rixe et leur gravité", la préfecture estime qu’"il convient de prendre une mesure de fermeture administrative pour éviter toute nouvelle atteinte à l’ordre public, la santé ou la tranquillité publics."