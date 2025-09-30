Villeurbanne : fermeture d’un restaurant pour travail dissimulé et emploi illégal

Cette décision, prise le 25 septembre, fait suite à un contrôle de l’Inspection du travail qui a mis au jour plusieurs infractions.

Selon l’arrêté préfectoral, les agents ont constaté "des faits de travail dissimulé par dissimulation de salariés et l’emploi d’un étranger sans autorisation". Lors du passage des inspecteurs, un homme de nationalité bangladaise, demandeur d’asile en France, préparait des pizzas sans contrat de travail, sans rémunération et sans déclaration préalable à l’embauche. Cet individu n’était pas autorisé à exercer une activité salariée sur le territoire.

Le contrôle a également révélé que plusieurs salariés n’avaient pas été déclarés à temps, avec des embauches signalées parfois plusieurs jours après leur prise de poste. D’autres infractions ont été relevées, concernant notamment l’absence de suivi médical des employés et des manquements dans le décompte de la durée du travail.

L’établissement de la rue Magenta devra rester fermé jusqu’au 23 octobre, sauf mise en conformité anticipée. La préfecture précise que "la mesure de fermeture sera levée dès que l’établissement sera aux normes en vigueur."