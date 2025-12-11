TCL : les stations de métro Foch et République-Villeurbanne dévoilent leurs nouveaux décors artistiques

Les travaux, engagés en décembre dernier, viennent de s’achever et s’inscrivent dans une stratégie de valorisation de l’art dans les transports lyonnais, visant à enrichir l’expérience des voyageurs tout en améliorant confort et luminosité.

Cette démarche, visible sur les nouvelles stations de la ligne B et désormais déployée sur la ligne A, associe rénovation architecturale et création artistique monumentale. Deux millions de voyageurs quotidiens empruntent le réseau TCL et sont concernés par ces nouveaux aménagements.

Foch : un univers graphique inspiré de la bande dessinée

La station Foch adopte une esthétique noir et blanc pensée comme un parcours immersif. Les murs sont habillés de motifs illustratifs auxquels s’ajoutent des références à des lieux emblématiques de Lyon tels que le Parc de la Tête d’Or, ses serres ou encore les berges des fleuves. Des jeux de miroirs, visibles sur les photographies officielles du projet, prolongent cet univers en invitant les usagers à percevoir leur propre reflet dans l’œuvre. Deux niches d’exposition temporaires complètent l’ensemble, la première accueillant une collaboration avec le Musée des Confluences.

Le budget total de cette rénovation, incluant éclairage, aménagements et prestation artistique, s’élève à 1,5 million d’euros.

République-Villeurbanne : une “poésie urbaine” immersive

La station République-Villeurbanne se dote pour sa part d’une fresque colorée plongée dans une "jungle urbaine", entre pivoines, animaux stylisés et couleurs vives. L’œuvre, signée par l’artiste Julien Soone, cherche à transformer l’attente du métro en moment introspectif. Selon ce dernier, le bleu, le blanc et le rouge, dominants dans la fresque, renvoient respectivement à la sagesse, à la paix et à l’énergie.

Le budget global atteint 1,4 million d’euros.

Les stations Gratte-Ciel et Flachet-Alain-Gilles, également sur la ligne A, doivent être rénovées dans la même logique d’ici fin 2026.