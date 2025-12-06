Villeurbanne : un policier percuté et un jeune grièvement blessé lors d’une fuite à trottinette

Les faits se sont déroulés dans la soirée de ce vendredi 4 décembre, aux abords de la place Victor-Balland, non loin du cours Émile-Zola, à Villeurbanne.
Alors qu’ils menaient une intervention sur un point de deal, des policiers ont repéré deux individus circulant à trottinette. Au moment du contrôle, vers 20h, les deux hommes ont pris la fuite.
L’un d’eux a choisi de forcer le passage et a percuté un policier pour tenter de se soustraire aux agents. La collision l’a immédiatement déséquilibré. Ce dernier a en effet lourdement chuté sur le bord du trottoir, précise le Progrès.
Le jeune homme, âgé de 18 ans et déjà connu des services de police, a été pris en charge par les secours. Victime d’un traumatisme crânien et d’une fracture du crâne, il a été transporté en urgence à l’hôpital Edouard-Herriot avec un pronostic vital engagé. Ce samedi matin, son état avait toutefois été stabilisé. Le policier percuté souffre d’une blessure au bras.
L’autre individu est parvenu à s’échapper.
On sent le type qui n'a pas d'enfant pour sortir de telles conneries sur l'éducation et ce que font des ados....Signaler Répondre
grosses économies hospitalières et un électeur lfi potentiel en moins ...Signaler Répondre
La responsabilité incombe aux consommateurs.Signaler Répondre
Malheureusement, il est impératif de réévaluer les contrôles aux frontières qui ont disparu.
Fracture du crâne c'est pas vraiment grave vu qu'à l'intérieur il n'y a que de l'air.Signaler Répondre
Faudrait peut être éduquer tes enfant sur les dangers de la drogue : Si pas de consommateurs, pas de trafic.Signaler Répondre
Et oui la faune banlieusarde et maghrebine a encore sévi.Signaler Répondre
Depuis le temps qu'on leur dit de mettre un casque.Signaler Répondre
Résultat c'est nous qui casquons pour rétablir la santé d'un décérébré, la crème de la crème, le genre de chance pour la France et ses enfants.
Et sais de toujours les mêmes qui sont sur le devant des mésaventures avec la police, la police doit avoir une matraque pour les calmer un coup derrière les oreilles pour remettre le cerveau en placeSignaler Répondre
Il fallait l achever cette raclure qui vend de la drogue à nos enfants. Ces gens sont là honte de l humanité.Signaler Répondre
Pas besoin de préciser point de deal Just en lisant cours emile zola sa suffitSignaler Répondre