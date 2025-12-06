Villeurbanne : un policier percuté et un jeune grièvement blessé lors d’une fuite à trottinette

Les faits se sont déroulés dans la soirée de ce vendredi 4 décembre, aux abords de la place Victor-Balland, non loin du cours Émile-Zola, à Villeurbanne.

Alors qu’ils menaient une intervention sur un point de deal, des policiers ont repéré deux individus circulant à trottinette. Au moment du contrôle, vers 20h, les deux hommes ont pris la fuite.

L’un d’eux a choisi de forcer le passage et a percuté un policier pour tenter de se soustraire aux agents. La collision l’a immédiatement déséquilibré. Ce dernier a en effet lourdement chuté sur le bord du trottoir, précise le Progrès.

Le jeune homme, âgé de 18 ans et déjà connu des services de police, a été pris en charge par les secours. Victime d’un traumatisme crânien et d’une fracture du crâne, il a été transporté en urgence à l’hôpital Edouard-Herriot avec un pronostic vital engagé. Ce samedi matin, son état avait toutefois été stabilisé. Le policier percuté souffre d’une blessure au bras.

L’autre individu est parvenu à s’échapper.