Faits Divers

Villeurbanne : un policier percuté et un jeune grièvement blessé lors d’une fuite à trottinette

Villeurbanne : un policier percuté et un jeune grièvement blessé lors d’une fuite à trottinette
Photo d'illustration - LyonMag

Ce qui devait être un simple contrôle de police s’est transformé en grave accident.

Les faits se sont déroulés dans la soirée de ce  vendredi 4 décembre, aux abords de la place Victor-Balland, non loin du cours Émile-Zola, à Villeurbanne.

Alors qu’ils menaient une intervention sur un point de deal, des policiers ont repéré deux individus circulant à trottinette. Au moment du contrôle, vers 20h, les deux hommes ont pris la fuite. 

L’un d’eux a choisi de forcer le passage et a percuté un policier pour tenter de se soustraire aux agents. La collision l’a immédiatement déséquilibré. Ce dernier a en effet lourdement chuté sur le bord du trottoir, précise le Progrès.

Le jeune homme, âgé de 18 ans et déjà connu des services de police, a été pris en charge par les secours. Victime d’un traumatisme crânien et d’une fracture du crâne, il a été transporté en urgence à l’hôpital Edouard-Herriot avec un pronostic vital engagé. Ce samedi matin, son état avait toutefois été stabilisé. Le policier percuté souffre d’une blessure au bras.

L’autre individu est parvenu à s’échapper.

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
FreDyy le 06/12/2025 à 19:01
roulette russe a écrit le 06/12/2025 à 18h28

Faudrait peut être éduquer tes enfant sur les dangers de la drogue : Si pas de consommateurs, pas de trafic.

On sent le type qui n'a pas d'enfant pour sortir de telles conneries sur l'éducation et ce que font des ados....

Signaler Répondre
avatar
tout a fait le 06/12/2025 à 18:59
Milos a écrit le 06/12/2025 à 17h14

Il fallait l achever cette raclure qui vend de la drogue à nos enfants. Ces gens sont là honte de l humanité.

grosses économies hospitalières et un électeur lfi potentiel en moins ...

Signaler Répondre
avatar
Allez voir, au fin fond de la France, ce ne sont pas des Maghrébins. le 06/12/2025 à 18:55

La responsabilité incombe aux consommateurs.
Malheureusement, il est impératif de réévaluer les contrôles aux frontières qui ont disparu.

Signaler Répondre
avatar
Bof le 06/12/2025 à 18:48

Fracture du crâne c'est pas vraiment grave vu qu'à l'intérieur il n'y a que de l'air.

Signaler Répondre
avatar
roulette russe le 06/12/2025 à 18:28
Milos a écrit le 06/12/2025 à 17h14

Il fallait l achever cette raclure qui vend de la drogue à nos enfants. Ces gens sont là honte de l humanité.

Faudrait peut être éduquer tes enfant sur les dangers de la drogue : Si pas de consommateurs, pas de trafic.

Signaler Répondre
avatar
French connection le 06/12/2025 à 18:05

Et oui la faune banlieusarde et maghrebine a encore sévi.

Signaler Répondre
avatar
Etoui le 06/12/2025 à 18:04

Depuis le temps qu'on leur dit de mettre un casque.
Résultat c'est nous qui casquons pour rétablir la santé d'un décérébré, la crème de la crème, le genre de chance pour la France et ses enfants.

Signaler Répondre
avatar
Vendredi le 06/12/2025 à 18:04

Et sais de toujours les mêmes qui sont sur le devant des mésaventures avec la police, la police doit avoir une matraque pour les calmer un coup derrière les oreilles pour remettre le cerveau en place

Signaler Répondre
avatar
Milos le 06/12/2025 à 17:14

Il fallait l achever cette raclure qui vend de la drogue à nos enfants. Ces gens sont là honte de l humanité.

Signaler Répondre
avatar
johnny le 06/12/2025 à 17:13

Pas besoin de préciser point de deal Just en lisant cours emile zola sa suffit

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.