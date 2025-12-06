Près de Lyon : comment des faux livreurs ont piégé des dizaines de personnes âgées

Plusieurs individus, "se faisant passer pour des livreurs de colis", sont suspectés d’avoir commis 54 vols et escroqueries dans différentes communes du ressort de la compagnie de L’Arbresle, ciblant principalement des personnes âgées, indique la gendarmerie du Rhône.

Le mode opératoire était rôdé. Vêtus de gilets fluorescents, les suspects se présentaient au domicile de seniors, évoquaient un "petit paiement 'urgent'" et récupéraient le "code bancaire via un faux terminal", avant de prendre la fuite. Le préjudice total dépasse 32 000 €, selon les militaires.

Un "important travail d’enquête" a permis aux enquêteurs de la brigade de recherches de L’Arbresle d’identifier, interpeller et déférer les mis en cause, parmi lesquels figure un mineur.

Ce mercredi 3 décembre, la gendarmerie précise que "deux d’entre eux ont été placés en détention provisoire, deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire." Elle appelle également à la vigilance : "Ne communiquez jamais votre code bancaire et signalez immédiatement tout comportement suspect au 17."