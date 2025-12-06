Faits Divers

Près de Lyon : comment des faux livreurs ont piégé des dizaines de personnes âgées

Depuis février 2025, une série d’escroqueries inquiétait l’Ouest lyonnais.

Plusieurs individus, "se faisant passer pour des livreurs de colis", sont suspectés d’avoir commis 54 vols et escroqueries dans différentes communes du ressort de la compagnie de L’Arbresle, ciblant principalement des personnes âgées, indique la gendarmerie du Rhône.

Le mode opératoire était rôdé. Vêtus de gilets fluorescents, les suspects se présentaient au domicile de seniors, évoquaient un "petit paiement 'urgent'" et récupéraient le "code bancaire via un faux terminal", avant de prendre la fuite. Le préjudice total dépasse 32 000 €, selon les militaires.

Un "important travail d’enquête" a permis aux enquêteurs de la brigade de recherches de L’Arbresle d’identifier, interpeller et déférer les mis en cause, parmi lesquels figure un mineur.

Ce mercredi 3 décembre, la gendarmerie précise que "deux d’entre eux ont été placés en détention provisoire, deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire." Elle appelle également à la vigilance : "Ne communiquez jamais votre code bancaire et signalez immédiatement tout comportement suspect au 17."

faux livreurs

arnaque

4 commentaires
citoyennormal le 06/12/2025 à 14:12

mauvaises personne mauvais citoyen aucune honte triste personnes et triste vie de voler son prochain.

et oui le 06/12/2025 à 14:09

Une bande de salopards qui n'ont aucune morale !

ah la suede … le 06/12/2025 à 13:56

sûrement encore un gang de suédois mal attentionné.. incorrigible scandinave va

French connection le 06/12/2025 à 13:47

Comme de bien entendu, on ne mentionne pas les noms de ces malfrats dont on sait très bien de quelle pays est l'origine, il suffit de lorgner face à Marseille. Race de merde

