Arnaque au CPF : un réseau soupçonné d'avoir détourné 15 millions d'euros démantelé à Lyon

Une vaste opération anti-fraude a été menée fin janvier par l'Office national anti-fraude (Onaf) des douanes de Lyon, ciblant un réseau soupçonné d'escroquerie au compte personnel de formation (CPF), rapporte Le Progrès.

Après un an et demi d'enquête, les agents de l'Onaf ont mis au jour un système bien rodé impliquant une dizaine d'organismes de formation basés dans le Rhône et la Loire. Le stratagème : proposer de fausses formations ou des stages au contenu douteux afin de débloquer des fonds publics dédiés à la formation professionnelle. En échange de leur inscription, certains salariés recevaient du matériel informatique ou des smartphones, mais rarement une formation réelle.

Le 28 janvier, une opération de grande ampleur a mobilisé 50 officiers de douane judiciaire, appuyés par la DNRED (Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières) et le Raid de Lyon.

Dix-neuf perquisitions ont été menées dans le Rhône, la Loire et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, aboutissant à la saisie de 1,3 million d'euros d'avoirs, dont 50 000 euros en espèces et 4 000 euros en cryptomonnaie. Au total, le préjudice s'élèverait à 15 millions d’euros, estime l'Onaf.

Neuf individus ont été interpellés. Parmi eux, sept ont été mis en examen pour escroquerie, blanchiment, fraude fiscale en bande organisée et association de malfaiteurs. Quatre sont en détention provisoire, trois sous contrôle judiciaire, et deux autres seront prochainement convoqués par le juge d'instruction de la JIRS de Lyon.

L'Onaf, créé pour lutter contre ces dérives, gère actuellement plus de 35 dossiers similaires pour un préjudice estimé à 250 millions d'euros au niveau national.